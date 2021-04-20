嬌生新冠疫苗代工廠Emergent遭停工調查 單劑疫苗取得恐難上加難

美國食品藥品監督管理局（FDA）要求 Emergent BioSolutions(EBS-US) 停止生產嬌生 (JNJ-US) 新冠疫苗，先前該工廠因將原料搞混導致 1,500 萬劑疫苗報廢，如今又遭衛生單位下令停工，使單劑疫苗取得越來越困難。

Emergent 周一（19 日）股價下跌 12.58% 至每股 67.87 美元，嬌生股價則上漲 0.28 美元至每股 162.69 美元。

上周美國衛生單位調查嬌生的新冠疫苗有引起血栓的疑慮，因此全面停用嬌生的疫苗。這讓生產嬌生新冠疫苗的代工廠 Emergent 陷入困境，即使後來證實疫苗安全無虞，但有多少人願意接種「有疑慮」的疫苗，仍是一大問題。

FDA 在 4 月 12 日對 Emergent 位於巴爾的摩生產疫苗的代工廠進行調查。根據周一（19 日）FDA 的文件顯示，在 FDA 調查的四天後便要求該公司停止生產疫苗成分，並對現有原料進行檢測，直至通過所有檢測與補救措施結束後，才得以生產疫苗。

Emergent 發言人 Matt Hartwig 表示，公司會完全遵照 FDA 的要求辦理，也允諾會做出改善，並會恢復大眾對自家公司疫苗的信心。

嬌生的新冠疫苗曾在美國大規模接種中占有一席之地，但在問題浮現後便暫停使用，拜登團隊官員表示，有輝瑞與 Moderna 就能滿足接種需求。

據彭博追蹤調查，美國目前已有約 1/4 的人接種疫苗，截至 4 月 15 日止，約有 770 萬人接種嬌生新冠疫苗。

嬌生先前曾向美國承諾將提供 1 億劑的疫苗，儘管並未重申會在 6 月底達成目標，然而目前疫苗生產喊停進入調查階段，要達標恐怕是難上加難。

嬌生發言人 Jake Sargent 表示，以現在狀況推測疫苗交付狀況言之過早，公司將會與 Emergent、FDA 一同合作，解決所有問題。FDA 拒絕對檢察細節發表評論。

本篇文章不提供合作夥伴轉載