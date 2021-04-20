分析師持續唱衰管理層、產品時間表 尼古拉挫逾6%

電動卡車製造商尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 最近股價慘兮兮，分析師持續看跌其前景，令尼古拉週一再重挫 6% 以上。

週一尼古拉下跌 6.28%，收 10.29 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 將尼古拉股票目標價自 25 美元調降至 13 美元。

「整體來說，我們仍相信該公司的電動車和氫燃料電池的野心在半型卡車市場上是可以實現的。」Ives 週一報告寫道。

他也相信拜登總統對替代燃料車的支持，對美國電動車和氫能源產業至關重要。但他對尼古拉的管理層和產品推出的時間表感到擔憂。「有鑑於這些擔憂，我們調降了目標價。」但他仍維持尼古拉股票「續抱」評級。

週一下挫令尼古拉股票邁向更低深淵，過去一個月來跌幅已約莫 33%，反觀同期 S&P 500 和那斯達克綜合指數分別上漲 6% 和 5%。

更甚者，尼古拉股價自去年 6 月創下盤中近 94 美元的 52 週高點，迄今下跌近 90%。回溯當時，尼古拉市值近 300 億美元，幾乎等同傳統車廠福特 (F-US) 的市值，但現在尼古拉市值縮水至約莫 40 億美元，僅有迷因股 GameStop (GME-US) 約莫 1/3 的市值。

這樣的跌勢太過驚人，究其原因大致有這幾項﹔首先，賣空機構去年 9 月發布負面研究報告使尼古拉股價下滑，且破壞了尼古拉與通用汽車 (GM-US) 的交易，並導致創始人米爾頓 (Trevor Milton) 辭職下台。在賣空機構發布報告後，通用汽車的交易重組，尼古拉輕型卡車 Badger 的計畫遭扼殺，投資者大感失望。

最近，由於資金離開該領域以及新想法湧現，許多投機性高成長的電動車類股都遭到拋售，例如，中國電動車廠蔚來汽車的 ADR (NIO-US) 自 1 月時創下的 52 週高點下跌近 46%；Fisker (FSR-US) 股價自 3 月登上的 52 週高點 (近 32 美元) 重挫約 60%。

隨著 Ives 調降目標價，目前尼古拉股價的分析師目標價範圍自 13 美元至 47 美元區間，牛熊價差 34 美元是現行股價的 3 倍以上，且是道指成分股一般牛熊價差的 8 倍左右。這是尼古拉股價下跌到令人詫異的實證之一。