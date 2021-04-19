消弭中方疑慮？ 特斯拉Q2完成中國資料中心建置

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (19 日) 在上海車展表示，該公司於今年 Q2(4 到 6 月) 將完成中國當地的資料中心。這項作法應該也是為了化解中國當局的相關疑慮。

該項消息是由於中國媒體採訪特斯拉的當地高層而曝光。背後理由也應該是因為中國當局批判特斯拉把在中國當地行駛車輛的局部數據轉往美國，才會採取這項因應措施。

中國當局規定，電動車 (EV) 等新能源車的行駛位置、以及電池相關等的即時數據，都有義務提交給相關當局。然而特斯拉疑似沒有遵守相關規定，中國軍方及政府的部分單位也限制了特斯拉的車輛使用。

特斯拉自從 2019 年底開始，就在中國上海展開 Model 3 的生產，而目前生產車款也擴大到 Model Y。

根據中國媒體說法，特斯拉的高層表示，將來會在中國進行從零到整的汽車研發作業，而且在中國開發的車款也會在全球市場銷售。

根據英國 LMC Automotive 的調查數據，2020 年特斯拉在中國市場的銷售台數達 14.5 萬輛，較 2019 年增加 3 倍左右。以中國市場新能源車的銷售成績來作比較，特斯拉僅次於上海汽車集團與比亞迪，於短時間內攀升至第三名。許多無法出國旅行的富人及中產階級，轉而購買中國當地生產售價實惠的特斯拉。