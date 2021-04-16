〈房產〉房市去年熱 雙北以外四都各擁題材跨越15年長期均量線

統計近 15 年買賣移轉棟數變化，房市交易由早期的北市當領頭羊，逐漸轉變為各區各擁題材各自表現，桃園市、台中市、台南市與高雄市的 2020 的移轉棟數，已經在 15 年的長期均量線之上，單就房屋移轉表現來看，大台北以外都會區崛起跡象明顯。

以 2020 年的買賣移轉棟數資料來看，雙北市比 15 年長期均量還少 17-27%，反應雙北市 2020 的買賣移轉棟數仍低於長期水準，不過桃園市、台中市、台南市與高雄市的移轉棟數都在近 15 年均量之上，反映這些區域 2020 的房市買氣，已經在長年的水準之上，表現也比雙北市更熱絡。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，全國買賣移轉棟數 15 年均量為 34.2 萬棟，不過從 2015~2018 都低於 30 萬棟，即使去年也僅有 32.6 萬棟，反映從 2015 年市場處於低量水準，有許多潛在買方因為擔心房價下跌而延後購屋，也可以解釋這波自住回流買氣為何如此強勁。

從區域表現來看，桃、中、南、高的房市表現較北部更為熱絡，主要當地的房價所得比還在雙薪家庭相對可負擔的水準。

另一方面，曾敬德表示，區域平衡發展將重大建設資源往雙北以外的區域擴散，同時台商回流設廠也前往這些區塊，還有這些區域的重大建設也陸續到了成熟期，因此不管是當地市場的土地買賣、一手預售市場的推案與買氣，到建物買賣移轉棟數都呈現快速增溫的狀況，甚至是已經超越長期均量，不難看出這些區域房市比雙北市更熱。