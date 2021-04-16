【鍾國忠專欄】近期這兩大類股票暫不能碰

(一) 股票已成全民運動

過完清明長假，愈來愈多投資人有感覺，台股操作真有相當難度，尤其股價 500 元以上超高價股常常跌，但股價不到 100 元個股卻是常常漲，形成大戶與一般投資人各有不同的感受。

近日 4/14 出現 4909 億元超大量，但 4/15 卻又出現僅 3600 多億元的量，前後兩天差距近 3 成，讓人看不懂，由於 4/14 大量當天出現 145 萬張交易量，且近月平均成交量約 102.5 萬張 (月平均成交額約 3600 億元)，相較農曆年前當時的月平均成交額也是約 3600 億元，而當時市場平均成交量約 85 萬張，股票市場已變成是平民運動了！

(二) 暫不能碰的兩大類股票

進入到 4 月中旬之後，未來台股如何該選股獲利？應該是多數人想要知道的方向，先前筆者已提到，當台股來到 17000 點左右，日成交額近 5000 億元，類股可能會因資金寬鬆而持續輪漲，但我想用另個角度來分析，即哪些股票近期不能碰？大致上，個人覺得有二大族群，以下將分點來扼要分析：

1. Q1 營收不佳 (季報效應)：雖然才剛公布 2020 年各家公司的年報，但由於 5 月中旬前又要公布各上市櫃公司的 Q1 財報，營運較佳的公司目前股價陸續反應中，對於原本財報營運較差的公司，投資人要如何因應？提供一個小方法，4/12 才公布完畢 Q1 的營收，如果 Q1 營收衰退，建議不用等到該公司公布財報才減碼，因為那時已太晚，由於去年疫情發生點在 Q1，去年 Q1 的營收基期相當低，加上幾乎所有的產業都陸續因景氣好轉而獲利提升，連屬於較落後型的金融產業，也都有見到獲利成長成績， 因此營收衰退者，不是產業問題，是個別公司的競爭力問題，甚至 Q1 營收成長低於 2 成者都不應該考量，因為去年 Q1 基期太低。

2. 高價股：過去高價股會因成交量高低而讓股價上漲動能有所不同，當成交量低，則股價上漲較沒動能，一旦成交量放大，股價上漲動能就上升，而這次高價股表現卻不如中低價股，不是因市場成交量太低 (現在量還頻創天量中)，而是跟節稅與繳稅效應有關，有些高價股除了不漲，甚至自最高價大幅拉回幅度逾 3 成以上。

此時投資人可能會想到，有錢人是不是不會買中低價股票？當然也會，但可確定的是，一般人是不會買超高價股！中低價股拉回時，不擔心買盤，所有投資人可隨時進場，但 1000 元以上股票下跌時，就不是所有人都會進場買進持有，因此這時不宜碰高價股，股價超過 500 元以上，股價相對較不會漲。

不是這些超高價股營運不佳，而是因為有稅負問題，拿到的股息有時還不夠繳稅，此時高資產者就會適量賣股，預計 4~5 月時，高價股將不會是首選，如果持有高價股的投資人，此時不妨高出低接，因應繳稅過渡期。