【鍾國忠專欄】台股Q1類股表現第一是他！本季留意兩大重點

(一) Q1 漲幅已達去年全年漲幅的一半

截至 3 月底止，上市指數先前最高點發生在 2/22 的 16579 點，經過一個多月之後仍無法順利攻上，Q1 大盤大漲約 11.53%，仍算相當出色，因為 2020 年全年大漲約 22.8%，在僅一季的時間內，就已達去年全年漲幅的一半，然多數投資人相信在過完農曆年後應該相當無感，因為會感覺到操作獲利相當不易，然事實如此？其實除了電子股以外的類股，多數主要類股早已突破過年時期的高點而創高，台股現階段已呈現類股輪動的現象。

(二) 非電持續強 電子先休息

至於 Q1 過完後，未來投資人該如何操作？以下從二點來扼要分析：

1. 短線非電將續擔當主流股：對多數人而言，多數時間觀盤重點在電子股，從附表中可看出，至 3 月為止，過完農曆年後的這段時間，電子股跟大盤都無法再創新高，大盤離 2 月波段高點尚有 0.89% 幅度，而電子股則約有 4.87%，是主要類股中，高檔修正幅度是最大，但不代表電子股就已轉為弱勢，主要是去年大漲 36.47%，今年 Q1 漲幅也約有 13.92%，光從去年初迄今，其類股累計漲幅就高達約 50%，當然有高檔獲利賣壓。

其實電子股走勢相當不易，因為 Q1 類股漲幅排序中，目前排序為第二，去年全年排序為第四，在今年 Q1 漲幅領先大盤類股中，電子股是唯一仍能排序在前五名，且去年漲幅較大的類股，儘管 Q1 表現無法超越大盤，但仍相當突出，但因為長期波段累計漲幅遠高於大盤 34% 一半的幅度，因此預期，Q2 電子股仍會持續高檔整理，短線重點仍在非電子股。

2. 去年落後類股將伺機補漲：今年 Q1 迄今漲幅排名第一的類股是橡膠類，漲幅 19.03%，而去年橡膠類漲幅 10.7%，漲幅不及大盤一半，類股排名第九，而 Q1 其他類與觀光類漲幅分別為第三名及第四名，也都是去年表現不佳者，其中觀光股去年排名第 18 名，在主要類股當中排名倒數第二，當然跟疫情造成的恐慌急速下降有關，因為民眾已願意到飯店或者風景區消費，跟去年觀光業無客人進場情況差很大。

至於去年表現墊底的金融保險類股，Q1 上漲 8.58%，雖然仍不及大盤，但也從去年第 19 名，向前推進了 11 名，來到第 8 名。

至於去年類股表現第一名的造紙股，Q1 排名第 13 名，大幅向後退了 12 名；而去年類股表現第二名的玻璃陶瓷類股，Q1 則排名第 18 名，成倒數第二名的類股，這也可從前述電子類中次產業的面板業者也可看出，去年此時面板雙虎營運大虧，但現在卻是獲利大賺，可見目前的操作仍偏向選擇去年低基期類股，會較有操作獲利的契機。