〈金管會備詢〉台股訴訟實際獲償比例僅10% 將擴大投保中心財源

投保中心替投資受害人爭訟求償累計 878 億元，但是多年來實際拿到賠償比例只有 10%，曾任金管會主委的現任立委曾銘宗今 (8) 日要求金管會應擴大投保中心的財源及規模，強化投保中心的功能，替受害散戶投資人爭取權益。

據投保中心統計，截至今 (2020) 年 2 月底，「團體訴訟」共 270 案，求償金額 613 億元，「代表股東提起訴訟」共 63 件，求償金額 265 億元，合計申請求償金額共 878 億元；但是團體訴訟獲賠 67 億元，代表股東訴訟獲賠 21 億元，合計 88 億元，實際獲得賠償僅 10%。

曾銘宗質疑，受害投資人拿到金額比例相當少，是求償程序的問題，要求金管會要積極協助投保中心，發揮更大功能，他坦言「在金管會主委任內沒有作好這塊，希望現在金管會可以強化這塊。」

曾銘宗也提出強化投保中心功能的 3 項建議，第 1、增加投保中心支援經費；第 2、增加律師編制強大陣容；第 3 、提早啟動求償民事責任，避免負責人脫產。

投保中心董事長張心悌表示，目前投保中心經費一年 1 億元，低利率時代，目前靠著 83 億元保戶基金孳息支持營運，是有所不足，投保中心也在研議精算最適經費規模；而員工律師編制部分，有員工 43 位及 13 位律師，若以目前的案件數，希望增加 10 位、最好增加一倍的律師。

針對擴大投保中心的財源及規模，黃天牧表示，金管會將朝立委建議去研議，金管會也允諾 3 個月內提出強化投保中心的功能及配套計畫，且現在投保中心的律師薪酬不具吸引力，金管會都將一併檢討。