〈紐約匯市〉數據利多和地緣政治風險拉鋸 美元持平 俄羅斯盧布暴跌

美元對一籃子貨幣周四 (15 日) 大致持平，美國 3 月零售銷售交出 10 個月來最大增幅，同時美國 10 年期公債殖利率出現 2 月迄今最大降幅，使美元走勢拉鋸。美國宣布制裁俄羅斯，盧布應聲暴跌。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 稍早一度觸及 91.487，為一個月低點，之後反彈至 91.608。

歐元兌美元微貶 0.04% 至 1.1975 美元，盤中觸及六周糕點 1.1994 美元。美元兌日圓貶值 0.23% 至 108.65 日圓。

美國商務部周四公布，3 月零售銷售勁揚 9.8%，遠勝市場預期的增加 5.9%。此外，勞工部同日公布，截至 4 月 10 日止的一周，首次申請失業救濟金人數經季節調整後減少 19.3 萬人，為 57.6 萬人，是 2020 年 3 月中旬來最低。

雖然數據經濟相當強勁，但美元走勢因為殖利率下滑受到抑制。美國 10 年期公債殖利率周四下滑 8.1 個基點至 1.55%，是 2 月 26 日以來最大降幅。

地緣政治緊張局勢，可能支撐了對避險美國公債的需求，

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「美國經濟數據非常正面。但現在新興市場面臨更多風險，這可能會支撐一些公債需求。」

俄羅斯盧布暴跌，兌美元一度貶值 2%，兌歐元也觸及逾五個月最低點。

美國總統拜登對俄羅斯實施一系列制裁，包括授權美國政府制裁俄羅斯經濟的任一領域，美國金融機構不得在 6 月 14 日之後於一級市場購買俄羅斯政府發行的盧布計價債券，這將大大限制俄國發行主權債的能力。

白宮指控俄羅斯干預 2020 年美國大選、對美國發起大規模網路攻擊、非法併吞和占領克里米亞，並侵害人權。

另一方面，反映全球投資人風險胃納的澳幣上揚，澳幣兌美元升值 0.42%，報 0.7755 美元。

比特幣尾盤下跌 0.12% 至 62,910 美元，加密貨幣平台 Coinbase 周三在那斯達克交易所直接上市，周四開高走低，終場小跌作收。

截至周五 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格：