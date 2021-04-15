女股神首日就買進近2.5億美元Coinbase 為此賣掉部分特斯拉股票

科技股「女股神」Cathie Wood 旗下的方舟投資 (ARK Invest)，周三 (14 日) 在 Coinbase(COIN-US) 上市首日，就大舉買入這支新股，看好加密貨幣市場。

根據基金在電子郵件中發布的數據，旗下旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK)、方舟金融科技創新 ETF(ARKF) 和方舟下一代網路 ETF(ARKW)，合計購進 749205 股 Coinbase 股票，以周三收盤價 328.28 美元計算，其持股共 2.46 億美元。

Coinbase 的股票在那斯達克市場的開盤價為 381 美元，一度攀升至 429.54 美元，使其估值到達 1120 億美元，但之後比特幣價格下滑，Coinbase 也由高點回落，最終收開盤價下方。

方舟投資 3 支 ETF 中，ARKK 增加 512535 股 Coinbase，占基金的 0.76%，ARKF 購買 89589 股 Coinbase，占基金的 0.76%，ARKW 增持 147081 股 Coinbase，占基金的 0.76%。

Wood 長期以來一直看好比特幣及其相關商品，同時大舉押注電動汽車產業，特斯拉是其最大持股，還喊出特斯拉 3000 美元的目標價。

不過，為搶進 Coinbase，ARKK、ARKW 均賣出特斯拉股票，分別占基金的 0.55% 及 0.59%。

特斯拉周三下挫 3.95%，收 732.23 美元。