〈財報〉2020年波克夏淨利大崩47%、現金部位再刷歷史新高

週六 (27 日)，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (BRKA-US) 發布 2020 第四季與全年財報，以 GAAP 基礎計算，波克夏 2020 年淨利出現近 50% 跌幅、且手上部位現金亦再次刷新歷史新高。

以 GAAP 作為基礎計算，波克夏 2020 全年財報關鍵數據：

2020 全年歸屬母公司淨利報 425.2 億美元，低於 2019 年的 814.1 億美元，年增率下滑近 47.7%。

2020 全年營業利益報 219.2 億美元，低於 2019 年的 239.7 億美元，年增率下滑 8.5%。

截至 2020 年底，波克夏的現金儲備報 1383 億美元，高於 2019 年底的 1280 億美元。

以 GAAP 作為基礎計算，波克夏 2020 第四季財報關鍵數據：

第四季歸屬母公司淨利報 358.3 億美元，高於 2019 年同期的 291.5 億美元，年增率成長 22.9%，主要受惠於美股上漲所帶動。

第四季營業利益報 50.2 億美元，高於去年同期的 44.2 億美元，年增率成長 13.5%。

圖片：波克夏海瑟威

而 2020 年，波克夏共執行了 247 億美元庫藏股，其中第四季就執行了 90 億，而全年庫藏股數相當於在外流通股的 5.2%，創下歷史新高，並遠高於 2019 年的庫藏股規模 50 億美元，波克夏並承諾未來還將進一步執行庫藏。

另外，波克夏亦公布截至 2020 年 12 月 31 日的前十大重倉持股：

蘋果 (市值 1204 億美元)、 美國銀行 (市值 313 億美元)、 可口可樂 (市值 219 億美元)、 美國運通 (市值 183 億美元)、 Verizon 通信 (市值 86 億美元)、 穆迪 (市值 71.6 億美元)、 美國合眾銀行 (市值 69 億美元)、 比亞迪 (市值 58.97 億美元)、 雪佛龍 (市值 40.96 億美元)、 Charter 通信 (市值 34.5 億美元)。

圖片：波克夏海瑟威

統計 2020 年全年表現，波克夏股價漲幅是持續落後給 S&P 500，2020 年全年 S&P 500 指數共上漲了 18.4%，但波克夏股價卻只上漲了 2.4%，表現是遠遠落後大盤。