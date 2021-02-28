〈財報〉2020年波克夏淨利大崩47%、現金部位再刷歷史新高

週六 (27 日)，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (BRKA-US) 發布 2020 第四季與全年財報，以 GAAP 基礎計算，波克夏 2020 年淨利出現近 50% 跌幅、且手上部位現金亦再次刷新歷史新高。
以 GAAP 作為基礎計算，波克夏 2020 全年財報關鍵數據：
- 2020 全年歸屬母公司淨利報 425.2 億美元，低於 2019 年的 814.1 億美元，年增率下滑近 47.7%。
- 2020 全年營業利益報 219.2 億美元，低於 2019 年的 239.7 億美元，年增率下滑 8.5%。
- 截至 2020 年底，波克夏的現金儲備報 1383 億美元，高於 2019 年底的 1280 億美元。
以 GAAP 作為基礎計算，波克夏 2020 第四季財報關鍵數據：
- 第四季歸屬母公司淨利報 358.3 億美元，高於 2019 年同期的 291.5 億美元，年增率成長 22.9%，主要受惠於美股上漲所帶動。
- 第四季營業利益報 50.2 億美元，高於去年同期的 44.2 億美元，年增率成長 13.5%。
而 2020 年，波克夏共執行了 247 億美元庫藏股，其中第四季就執行了 90 億，而全年庫藏股數相當於在外流通股的 5.2%，創下歷史新高，並遠高於 2019 年的庫藏股規模 50 億美元，波克夏並承諾未來還將進一步執行庫藏。
另外，波克夏亦公布截至 2020 年 12 月 31 日的前十大重倉持股：
- 蘋果 (市值 1204 億美元)、
- 美國銀行 (市值 313 億美元)、
- 可口可樂 (市值 219 億美元)、
- 美國運通 (市值 183 億美元)、
- Verizon 通信 (市值 86 億美元)、
- 穆迪 (市值 71.6 億美元)、
- 美國合眾銀行 (市值 69 億美元)、
- 比亞迪 (市值 58.97 億美元)、
- 雪佛龍 (市值 40.96 億美元)、
- Charter 通信 (市值 34.5 億美元)。
統計 2020 年全年表現，波克夏股價漲幅是持續落後給 S&P 500，2020 年全年 S&P 500 指數共上漲了 18.4%，但波克夏股價卻只上漲了 2.4%，表現是遠遠落後大盤。