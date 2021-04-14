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分析師：Coinbase重磅IPO將成加密貨幣產業「分水嶺」 但威脅仍存

分析師：Coinbase重磅IPO將成加密貨幣產業「分水嶺」 但威脅仍存 (圖：AFP)
分析師：Coinbase重磅IPO將成加密貨幣產業「分水嶺」 但威脅仍存 (圖：AFP)

加密貨幣交易所 Coinbase 將於周三 (14 日) 掛牌上市，分析師認為 Coinbase 的首度亮相有望成為整個加密貨幣產業的「分水嶺」，但也警告前方的路仍布滿重重威脅。

隨著比特幣在過去一年內掀起加密貨幣交易熱潮，市場傳聞指出，Coinbase 估值或高達 1000 億美元，價值甚至高於紐約證交所和那斯達克 (Nasdaq) 在內等主要交易所營運商。

Wedbush Securities 科技分析師 Dan Ives 表示，Coinbase 在公開市場的首度亮相將成為華爾街關注焦點，以便衡量投資人的胃口。

倫敦加密貨幣平台 Luno 執行長 Marcus Swanepoel 也稱，Coinbase 的 IPO 將合法化這些公司的行爲，同時凸顯整體產業和成長規模有多大。

然而，因比特幣長期劇烈波動，加上市場充斥著比特幣已陷入泡沫的說法，以及各國監管機構試圖將加密貨幣納入監管，加密貨幣產業未來仍面臨巨大風險。

波動性

受惠於比特幣以太幣數位貨幣交易熱潮，Coinbase 此前預計該公司 Q1 營收為 18 億美元，較去年同期大增 8 倍，考慮到 Coinbase 核心業務與加密貨幣走勢相當密切，一旦市場出現大幅回調，Coinbase 勢必受到影響。

Coinbase 前高層 Hunter Merghart 表示，加密貨幣公司需要釐清如何分散收入來源。他認為整個產業目前仍處於投資階段，這塊大餅仍將繼續增長。

監管風險

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 年初表示，她對比特幣在內等加密貨幣存有疑慮，認為這可能成為資助恐怖主義和非法融資的新工具，並呼籲政府減少使用，引發外界對於拜登政府加大監管的擔憂，Coinbase 也在招股說明書中警告，法規障礙可能對財務狀況造成不利影響。

金融監管平台 Finimize 分析師 Stéphane Renevier 認為，由於加密貨幣平台目前並未受到和傳統交易所一項的法規約束，因此監管風險很高。

Renevier 指出，Coinbase 的一些經紀服務，以及其使用自有資金交易的活動，將來可能受到更嚴厲的監管。隨著監管模式快速發展，Coinbase 最有利可圖的業務可能因此受到威脅。

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