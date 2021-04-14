分析師：Coinbase重磅IPO將成加密貨幣產業「分水嶺」 但威脅仍存

加密貨幣交易所 Coinbase 將於周三 (14 日) 掛牌上市，分析師認為 Coinbase 的首度亮相有望成為整個加密貨幣產業的「分水嶺」，但也警告前方的路仍布滿重重威脅。

隨著比特幣在過去一年內掀起加密貨幣交易熱潮，市場傳聞指出，Coinbase 估值或高達 1000 億美元，價值甚至高於紐約證交所和那斯達克 (Nasdaq) 在內等主要交易所營運商。

Wedbush Securities 科技分析師 Dan Ives 表示，Coinbase 在公開市場的首度亮相將成為華爾街關注焦點，以便衡量投資人的胃口。

倫敦加密貨幣平台 Luno 執行長 Marcus Swanepoel 也稱，Coinbase 的 IPO 將合法化這些公司的行爲，同時凸顯整體產業和成長規模有多大。

然而，因比特幣長期劇烈波動，加上市場充斥著比特幣已陷入泡沫的說法，以及各國監管機構試圖將加密貨幣納入監管，加密貨幣產業未來仍面臨巨大風險。

波動性

受惠於比特幣和以太幣等數位貨幣交易熱潮，Coinbase 此前預計該公司 Q1 營收為 18 億美元，較去年同期大增 8 倍，考慮到 Coinbase 核心業務與加密貨幣走勢相當密切，一旦市場出現大幅回調，Coinbase 勢必受到影響。

Coinbase 前高層 Hunter Merghart 表示，加密貨幣公司需要釐清如何分散收入來源。他認為整個產業目前仍處於投資階段，這塊大餅仍將繼續增長。

監管風險

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 年初表示，她對比特幣在內等加密貨幣存有疑慮，認為這可能成為資助恐怖主義和非法融資的新工具，並呼籲政府減少使用，引發外界對於拜登政府加大監管的擔憂，Coinbase 也在招股說明書中警告，法規障礙可能對財務狀況造成不利影響。

金融監管平台 Finimize 分析師 Stéphane Renevier 認為，由於加密貨幣平台目前並未受到和傳統交易所一項的法規約束，因此監管風險很高。

Renevier 指出，Coinbase 的一些經紀服務，以及其使用自有資金交易的活動，將來可能受到更嚴厲的監管。隨著監管模式快速發展，Coinbase 最有利可圖的業務可能因此受到威脅。