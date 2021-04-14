Coinbase上市助攻比特幣攀6.3萬美元創新高 板卡廠受惠

加密貨幣平台 Coinbase 在美東時間周三 (13 日) 在那斯達克交易所上市，激勵加密貨幣市值再攀高，其中，比特幣再度改寫歷史新高價位，站上 63000 美元，有助顯卡市場需求持續熱絡，台板卡廠將受惠。

台廠板卡概念股今 (14) 日也相對大盤強勢，其中，撼訊 (6150-TW) 早盤一度攻上漲停價位，麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW) 漲幅也超過 3%，其他包含微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、承啟 (2425-TW)、映泰 (2399-TW) 也力守盤上。

根據最新報價，比特幣在 Coinbase 上市消息激勵重回漲勢，近一日最高衝上 63869.9 美元，再度改寫歷史新高價，持續站穩 63000 美元，市值同攀 1.18 兆美元創新高。

Coinbase 是加密貨幣產業在美首家掛牌上市的公司，過去一年來隨著比特幣、以太幣飆漲，Coinbase 身價也跟著飆漲，上市估值上看 1000 億美元，將躋身全美 85 家最有價值上市公司之一，而根據 Coinbase 發布初步財報顯示，首季純益達約 7.3 至 8 億美元，較去年同期 3200 萬美元暴增。

隨著加密貨幣獲市場青睞，連帶顯卡市場需求熱絡，板卡業者也同聲表示，顯卡持續供不應求，本季部分產品可望反映成本再調整售價，市場看好，在顯卡需求強勁，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 持續推出新品搶市下，板卡廠上半年營運將維持旺季水準。