〈美股早盤〉高盛、小摩財報傳佳音 美股開盤平淡 道瓊隨後衝逾百點

美股財報季周三 (14 日) 揭開序幕，華爾街投行高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 率先公布優於預期財報，但美股開盤變化不大。

截稿前，道瓊工業指數衝逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.09%，標普 500 指數由跌轉升，小漲 0.1％，費半跌 0.07％。

受惠於投行與交易業務，摩根大通 (小摩) 與高盛公布 Q1 營收獲利均優於預期。隨著經濟前景改善，小摩更宣布自貸款損失準備金釋出 5.2 億美元。小摩早盤跌 1.5％，高盛漲 1.3％。

以標普 500 指數成分股公司來看，華爾街分析師預計，強勁的經濟背景和消費者支出，可望帶動企業獲利較去年同期大幅增長。雖然 Fed 承諾一段時間內將維持低利率，標普 500 指數金融板塊仍是第 1 季表現最佳的產業之一，漲幅達 15%。

標普 500 指數周二收於歷史新高，科技股的強勁漲勢幫助抵銷略高於預期的通膨數據以及嬌生 (JNJ-US) 疫苗的不良影響。蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等科技股周三開盤漲跌不一。

Fed 主席鮑爾、副主席克里拉達以及紐約 Fed 分行總裁威廉斯周三稍晚將陸續發表談話，市場繼續關注美元與金價走勢。

其他資產方面，比特幣周三突破 64000 美元，續刷歷史新高，截稿前報 64385 美元。

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 即將在周三直接上市，受 Coinbase 上市激勵，Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Digital Holdings(MARA-US) 與嘉楠科技 (CAN-US) 等區塊鏈概念股開盤均走揚。

截至台北時間周三 (14 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 103.33 點或 0.31%，暫報 33780.60 點

那斯達克綜合指數上漲 12.10 點或 0.09%，暫報 14008.20 點

標普 500 指數上漲 3.98 點或 0.10%，暫報 4145.57 點

費半下跌 2.27 點或 - 0.07%，暫報 3250.45 點

台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 121.34 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.641%

紐約輕原油上漲 2.13% 至每桶 61.46 美元

布蘭特原油上漲 2.14% 至每桶 65.03 美元

黃金下跌 0.72% 至每盎司 1735.10 美元

美元指數下跌 0.09% 至 91.76 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

高盛 (GS-US) 早盤上漲 1.23％，至 331.72 美元。

高盛盤前公布 Q1 營收較去年同期增逾 1 倍至 177 億美元，創歷史新高，EPS 報 18.60 美元，雙雙優於分析師預期。

摩根大通 (JPM-US) 早盤下跌 1.58％，至 151.66 美元。

在強勁交易業務帶動下，小摩公布 Q1 營收年增 14% 至 331.2 億美元，稀釋後 EPS 報 4.50 美元，均優於預期。小摩同前宣布釋出 5.2 億美元貸款損失準備金，帶動 Q1 淨利大增 4 倍。

Bed Bath＆Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 12.85％，至 24.34 美元。

美國連鎖家具賣場 Bed Bath＆Beyond 公布第 4 財季淨利 910 萬美元，較去年同期轉虧為盈，但銷售額下滑 16% 至 26.2 億美元，且低於市場預期。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 - 352.2 萬桶

華爾街分析：

Janus Henderson Investors 多資產部門主管 Paul O’Connor 表示，隨著基本面浮現，未來幾周應該會出現引人注目的企業財報以及一些非常強勁的經濟，目的是要弄清楚基本面是否足夠強大，以證明我們觀察到的市場行情是合理的。

LPL Financial 市場策略師 Ryan Detrick 預計，今年 Q1 的企業收入有望較去年同期大增 30%，為金融危機以來最多，儘管門檻高了點，我們認為美國企業將再度證明估值的合理性。

摩根大通資產管理 (JPMorgan Assets Management) 全球市場策略師 Gene Huber 表示，經濟增長和通膨數據正從預期轉為事實。他認為周二的 CPI 為非常強勁的數據之一，這些數據將繼續考驗 Fed 是否會堅定承諾，並觀察未來幾個月的通膨情況。Huber 認為，美債殖利率仍有上漲空間。