投資者資金輪動 美股較陸股更具吸引力

根據基金研究公司 EPFR Global 的數據顯示，投資者投入到美國股票基金的資金，要比中國股市還要更高。

EPFR Global 研究主任 Cameron Brandt 表示，許多投資者認為，短期內，美國受惠於大規模刺激措施，是應該要持有的標的。相較之下，有訊號表明中國當局將採行更謹慎的措施，尤其是在下半年。

美國總統拜登 (Joe Biden) 於 1 月下旬就職以來，白宮推出了 1.9 兆美元的額外刺激計劃，並宣布了 2 兆美元的基礎建設支出計劃，拜登政府也對中國維持了強硬的立場，給美國投資中國資產帶來了政治上的風險。

不過，Brandt 也表示，在全球範圍內，美國和中國的股票型基金，仍然是過去兩個季度中，吸引最多國際投資者資金的兩個地區。

根據 EPFR 的數據顯示，自 2020 年初到 11 月止，流向美國股票型基金的淨流入金額其實為負值。但在美國總統大選後的幾週內，資金流入翻正，在截至 2021 年 4 月 7 日的一周內，達到 1700 億美元。

相比之下，從 2020 年初至 12 月止，中國股票型基金累積的淨流入金額超過美國。但是，在截至 2021 年 4 月 7 日的一周內，流入金額卻僅有 297.8 億美元。

有分析師表示，中國當局將今年經濟成長目標設在 6%，以及其他經濟指標表明，政府當局沒有把重點放在高速成長上，而是新決定打擊嚴重依賴債務等長期問題。

Brandt 表示，最近流入中國股市的資金減少。儘管與全球其地方相比，中國整體果內生產總值 (GDP) 的成長強勁令人印象深刻，但仍存在疑點。他認為，如果在年底之前中國縮緊貨幣條件，中國股市將會是脆弱的。