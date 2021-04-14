〈裕隆集團法說〉中華車拓電動車版圖 將導入三菱EV車型 二輪將推換電款

中華車 (2204-TW) 今 (14) 日召開法說會時指出，目標今年內銷四輪車輛達 5 萬台，年增 1.5%，外銷四輪 1800 台，年增 141.3%，而電動二輪目標銷售 9000 台，年增 50.6%，整體營運動能維持穩定成長，而本月將導入三菱 Outlander EV 車款，二輪 eMoving 也預計第三季推出換電車型，並自主研發輕小商型電動車中，因應新能源車發展的未來趨勢。

中華車估，今年車市規模為 43.8 萬台 (含大車)，年減 4.2%，而中國乘用車銷售有望達 2630 萬台，年增 7.5%。

其中，針對四輪，中華車認為，未來 5 年台灣小車市場總量可望穩定在 41-43 萬台上下，商車構成比維持 10%，隨著主動安全與 ADAS 普及化的趨勢發展，將持續爭取日本或海外合作熱銷車型進口或國產化導入台灣市場，同時，也將自主研發商用車，以強化商用產品線。中華車透露，4 月將導入三菱 Outlander EV 車款。

二輪事業中，中華車預計第三季將推換電車型，力拚全年 eMoving 銷售達 9000 台。

而在中國，中華車指出，轉投資東南汽車去年銷量僅 2 萬台，正與其他新能源車新創企業洽談合作機會，力拚調整產品結構和經營體質。

至於豪華車品牌福建奔馳，中華車樂觀看待今年銷量有望達 3.1 萬台，年增約 7%，福建奔馳獲利已連續多年維持成長，隨著中國經濟持續成長，對中華車獲利挹注可期。