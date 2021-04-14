〈裕隆集團法說〉保守估今年國內新車銷售規模42.7萬台 年減3.8%

裕隆 (2201-TW) 今 (14) 日召開法說會指出，因全球疫情、海運和車用晶片缺貨等不確定性因素影響，再加上汰舊換新政策力道削減，因此，保守預估今年國內車市新車銷售約 42.7 萬台，年減約 3.8%。

裕隆說明，第一季國內車市總銷量 11.8 萬台，年增 17.3%，尤其國產車較進口車成長力度大，反映環保排放等新車法規實施，各品牌逐步導入新車效應刺激車市，再加上貨物稅汰舊換新 5 年期補助可能落日的提前購車潮湧現。

不過，裕隆認為，車用晶片缺貨和海運的變數，都會影響市場需求變化和料件的供應，後續變化仍有待觀察，先持保守看待。

另一方面，對於中國車市，裕隆指出，雖車用芯片供應緊張，但受惠於電動化、智慧化、網聯化、數位化加速汽車產業轉型升級政策，中汽協已預估今年中國整體車市銷量年增 3.9% 至約 2630 萬台。

對於新店裕隆城的開發進度，裕隆說明，商業區的商場樓層已確定 B1F 至 4F 將出租誠品，6F 至 8F 出租威秀影城，5F 目前正在招租中，目前已完成地面層鋼構工程，現正進行帷幕和電 (扶) 梯安裝、機電 / 景觀 / 裝修等工程，預計第三季取得使用執照，明年第四季開幕營運。