中國祭限產政策推升鋁價大漲 大成鋼鋁捲板Q2漲幅再擴大

中國傳出將大力推動鋁業供給測改革，新疆鋁將限產下，帶動鋁價登上近 3 年高點，美國鋁捲板通路商大成鋼 (2027-TW) 指出，在產業結轉佳下，鋁價將續揚，加上反傾銷效益顯現，鋁捲板第二季漲幅將持續擴大，大於第一季的 5%。

中國控制碳排放，市場預估鋁礦擴產將受到抑制，Marex 分析師 Alastair Munro 表示，中國新疆鋁產量限產，使上海期貨交易所的鋁期貨未平倉合約暴增。

消息帶動下，周二倫敦金屬交易所 (LME) 三個月交貨的鋁價格上漲 1.4% ，收每噸 2293 美元，盤中一度觸及 2304 美元，是 2018 年 6 月以來高點。

大成鋼直言，過往中國鋁材挾成本優勢在海外市場無往不利，但目前無論美國或是歐盟都針對中國鋁材祭出反傾銷，中國除了得另尋市場外，勢必也會調整供給側，全球鋁產業將面臨結構性改變，鋁價上漲將是長期趨勢。

大成鋼進一步指出，目前美國本土工業鋁捲板本身供應就不足，在原料鋁價上漲、反傾銷效益顯現，市場對鋁捲板拉貨動能將更加強勁，也將帶動鋁捲板漲幅進一步擴大。

據了解，美國鋁捲板 3 月來到每公噸 4300 美元，與去年 12 月的每公噸 4100 美元相比，漲幅約 5%。

大成鋼 3 月鋁捲板出貨量達到 2.98 萬噸，也帶動營收 81.09 億元，首度突破 80 億元新高，月增 22.5%、年增 54.3%；第一季營收 210.22 億元，年增 29.6%、季增 28%，季營收睽違 2 年再度登上 200 億元，寫 8 季高點。

隨著第二季漲幅可望擴大，出貨量維持高檔，大成鋼單季營收可望站穩 200 億元，挑戰單季新高。

以大成鋼產品營收占比來看，55-60% 是鋁捲板，40-45% 為不鏽鋼，另外還有合併子公司大國鋼 (8415-TW) 營收。