聯陽Q1獲利大增198% 每股賺2.33元寫新高

聯陽 (3014-TW) 今 (14) 日公布第一季自結，稅後純益 3.75 億元，季增 54.32%，年增 198%，每股稅後純益 2.33 元；受惠筆電控制晶片與高速影音傳輸介面晶片出貨暢旺，加上漲價效應，聯陽第一季獲利較去年同期逾倍數成長，創下歷史新高。

聯陽也公布 3 月自結，稅後純益 1.63 億元，年增 235%，每股純益 1.01 元，單月就賺超過 1 元。

隨著遠距商機需求延續，PC、筆電銷售大增，聯陽因深耕相關市場，近期 Super I/O 及嵌入式控制晶片 (Embedded Controller) 出貨暢旺，也推升營收頻創新高，3 月營收達 5.42 億元，月增 16.29%，年增 69.55%，改寫新猷。

針對近期競爭對手搶下華碩 (2357-TW) 筆電大單，聯陽不評論客戶，僅強調，競爭一直都在，且公司深耕筆電領域，看好今年市占率持續提升，預計今年嵌入式控制晶片市占率將一舉超過 45%，坐穩全球第一大供應商。

此外，聯陽身為聯家軍，今年取得產能也較去年增加，包括 8 吋、12 吋，總產能預計較去年成長 1 成以上，且因成本頻頻上揚，也按訂單數量、客戶關係緊密程度陸續轉嫁，漲幅不一。