操盤手看台股：高位震盪觀察慣性 低位表態觀察續航力

近日提到部份資金開始由漲幅較大的高位股轉進漲幅較小的低位股，出現了高低位轉換的現象。以盤面來看，「高低位轉換」的高位股，這些族群包括了電子股與泛原物料股，由於這類族群多有基本面支撐，故先前股價多有一波漲勢；目前即便漲多後開始震盪，但因營運看俏，拉回整理至一定程度也會有人逢低承接，如 IC 設計族群，近日即有買盤進場搶短，盤中震盪劇烈。只是這些買盤既然是搶短，持股時間當然不會太久，故不少盤中的強勢股到收盤時常留出上影線，而次日也容易有隔日沖賣壓。面對這類強勢股的觀察重點在於慣性何時被改變，要有指標股能突破近日高點才是整理結束的再攻訊號。

至於「高低位轉換」的低位股，泛指今年以來漲幅相對落後的族群，當中最明顯的特徵即是目前股價距離過去 2~3 個月漲幅有限，與去年底的收盤價格差不多。這種股票與創下歷史新高不久的大盤相比，位階相對偏低，這種即是後續要觀察的方向。以半導體上游矽晶圓為例，隨著晶圓代工廠產能持續開出，加上車用及工控市場復甦，半導體產業對矽晶圓用量大幅提升，目前不僅庫存已陸續消化，並且產能利用率也接近滿載，有外資報告表示這次矽晶圓供不應求的情況至 2022 年前恐難解，與矽晶圓相關的供應鏈，如中美晶、環球晶、合晶等今年漲幅相對有限，即可列入觀察，這是資金往半導體上游擴散的訊號。

再以 5G 通訊為例，由於疫情後，遠距應用興起，各國加速布建 5G 基礎建設，整體 5G 生態發展漸趨成熟。根據調研機構 Strategy Analytics 最新研究報告指出，2021 年，受惠於疫情趨緩，經濟狀況改善，智慧型手機老舊所帶起換機潮，以及手機與電信業者積極促銷 5G 手機下，全球智慧型手機出貨量可望較去年成長 6.5%，達到 13.8 億支，當中相當一部份將會是 5G 手機，相關 5G 手機零組件的需求將在今年逐季提升，特別是下半年的旺季效益將更明顯，這對手機供應鏈業者的發展有利，如亞電、嘉聯益、富喬等今年漲幅相對有限，也可列入觀察。

對於一個操盤手而言，股票是拿來買賣的，不是拿來分析的。一波上漲的初期往往不太有人注意，直到漲了一段後，媒體才會告訴民眾這一波上漲的理由，解釋各種好轉的現象與復甦的原因，只是這時好的買點可能已經錯過。不要讓媒體解釋的現象成為下單的唯一指引，一檔股票能夠轉強表態或是中繼再漲，背後一定有其原因，只是當時媒體並未報導或無從報導，觀察股價走勢才是重點所在，有時候最壞情況已經過去就是買進的最好理由。

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