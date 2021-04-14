〈台股盤前要聞〉首季稅收創高、安普新TWS奪大單 今日必看財經新聞

台股盤前要聞聚焦八大重點，台灣首季稅收達 4672 億元，創新高，其中，證交稅、綜所稅、營業稅均表現亮眼；電聲元件廠安普新擠下中國廠，首度奪下印度 TWS 龍頭廠大單；15 家金控大豐收，今年股息發放總額可望改寫歷史紀錄，其中 4 檔殖利率達 5%。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

證交稅、營業稅加持 首季稅收 4672 億元創新高

財政部統計處昨 (13) 日公布最新稅收統計，3 月稅收 2009 億元、年增 19.2%，前 3 月稅收共 4672 億元、年增幅 16.6%，創歷史新高。閱讀全文...

安普新接單報捷 首拿印度 TWS 龍頭廠大單

印度 TWS(真無線藍芽耳機) 龍頭品牌廠今年將推出多款新品，據悉，電聲元件廠安普新 () 擠下中國供應商，首度拿下多款 TWS 大單，預計第 3 季放量出貨，該客戶也將躍升安普新的前五大客戶。閱讀全文...

5 家金控配息總額破紀錄 4 檔為 5% 高殖利率定存股

15 家金控中，已有 7 家金控公布股利，合計將發出 500 億元現金，其中有 5 家金控配息總額創新高，今年 15 家金控股息的發放總額，可望超過去年的 1680 億元，改寫歷史紀錄。若以殖利率來看，有 4 家金控殖利率超過 5%，遠優於一年期定存利率。閱讀全文...

智易大幅上修資本支出至 20 億元 下半年不排除再擴越南廠

仁寶 (2324-TW) 旗下網通廠智易 () 昨 (13) 日召開法說會，因應近年越南廠、台灣新竹總部擴充計畫，將今年資本支出由原本規劃 13-14 億元，大幅上修至 18-20 億元，越南二廠也預期今年第 4 季投產，下半年不排除再加碼擴產。閱讀全文...

Nvidia 攜手聯發科 對決英特爾 發表首款 ARM 架構 CPU 處理器

週一 (12 日) GPU 大廠 Nvidia 於 GTC 2021 (GPU 技術大會) 發布，首款基於 ARM 架構的 CPU 處理器「NVIDIA Grace」，採用新一代 Neoverse 核心的設計，計畫於 2023 年問世。同時，Nvidia 將攜手聯發科，打造一個支援 Chromium、Linux 和 NVIDIA SDK 的筆電參考平台。閱讀全文...

世芯流失飛騰訂單衝擊今年營收 25% 全年維持成長

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 昨 (13) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，由於美國出口管制規則變化，公司自 4 月 8 日起全面停止出貨飛騰，預計影響今年營收 25%，不過仍看好全年營收、獲利優於去年，營收目標年增 20%。閱讀全文...

半導體去年總營收年增 10.4% 聯發科大躍進至全球第 8

研調機構顧能 (Gartner) 公布去年全球半導體銷售額，達 4662 億美元，年增 10.4%，其中，聯發科 () 去年營收達 109.88 億美元，全球排名自 2019 年的第 13 位躍升至第 8 位。閱讀全文...

5G 需求大爆發 上市櫃去年海外賺回兆元創紀錄

金管會昨 (13) 日公布，上市櫃公司去 (2020) 年投資中國大陸或是整體海外 (不計中國) 投資收益，分別達到 4459 億元及 6312 億元，雙創歷史新高紀錄，主要是疫情影響、5G 通訊及消費性電子產品需求爆炸性成長帶動，合計整體海外收益突破兆元大關，占整體上市櫃獲利比重近 44% 左右。閱讀全文...