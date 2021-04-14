〈美股盤後〉特斯拉暴漲逾8% 標普創歷史新高

週二 (13 日) 美債殖利率下跌，銀行股承壓，美國暫停嬌生疫苗，航空旅遊股小幅下跌，特斯拉暴漲逾 8%，引領標普創歷史新高。

美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 基於血栓的疑慮，要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗，因為美國出現 6 起個案出現凝血症狀。

儘管外界認為這將大大打擊美國疫苗接種的進度，美國總統拜登稱，美國仍為每位美國人提供足夠的疫苗。白宮防疫協調官 Jeff Zients 稱，FDA 的公告不應對全美接種疫苗的工作產生實質性影響。

拜登正極力遊說兩黨通過逾 2.2 兆美元的基建計畫，白宮稱，拜登政府不考慮提高聯邦汽油稅。參議院少數黨領袖麥康奈爾稱，共和黨不可能支持拜登的基建提案，包括增高企業稅。

地緣政治消息方面，拜登上月底邀請中俄等 40 位領袖參加預定 4 月 22、23 日在美國舉行的氣候領袖視訊峰會。

白宮表示，美中雙邊會議尚未有定案是否為氣候峰會中的一環，美國將和中國進行各方面的接觸，美國將向中國競爭而非引發衝突。

拜登計畫宣布，將阿富汗撤兵期限順延至 9 月 11 日。伊朗宣布啟動納坦茲 (Natanz) 核子設施設施的先進鈾濃縮離心機，公然違反 2015 年伊朗核子協議，德國警告，近期伊朗的事件發展不利核子協議談判。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.37 億例，死亡數突破 295 萬例，美國累計確診超過 3132 萬例，累計死亡數超過 56.3 萬。

週二 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 68.13 點，或 0.20%，收 33,677.27 點。

標普 500 指數上漲 13.60 點，或 0.33%，收 4,141.59 點。

那斯達克指數上漲 146.10 點，或 1.05%，收 13,996.10 點。

費城半導體指數下跌 5.63 點，或 0.17%，收 3,252.70 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收黑，金融、必需消費品和工業板塊領跌，工業、非必需消費品和資訊科技板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以蘋果表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.43%；臉書 (FB-US) 下跌 0.57%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.01%。

道瓊成分股多收黑。IBM (IBM-US) 下跌 2.53%；Nike (NKE-US) 下跌 2.27%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.34%；高盛 (GS-US) 下跌 1.25%。

費半成分股漲跌互見。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.074%；美光 (MU-US) 下跌 3.60%；AMD (AMD-US) 上漲 2.05%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.28%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.09%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.10%。

台股 ADR 僅日月光收跌。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.31%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.36%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 8.60% 至每股 762.32 美元。德銀分析，Mercedes-Benz 推出全新的電動豪車，將改善整個品牌認知度的潛力，Mercedes-Benz 將成為特斯拉的有力競爭對手。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.43% 至每股 134.43 美元。蘋果寄出正式邀請函，敲定台北時間 4 月 21 日凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，暗示至少有 Apple Pencil 等 3 款新品將問世。

(圖片：蘋果)

美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗後，嬌生 (JNJ-US) 週二下跌 1.34%。對手 Moderna (MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 分別上漲 7.40% 和 0.51%。

Nvidia 週一發布首款基於 ARM 架構的 CPU 處理器後，華爾街投行紛紛看多 Nvidia 後市，Nvidia (NVDA-US) 週二續漲 3.09%，英特爾 (INTC-US) 下跌 0.28%。

比特幣週二創歷史新高，美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 週三將在美國那斯達克市場直接上市，交易代碼為代碼 COIN，估值近千億美元，但市場上持續存在對該數位貨幣交易所高估值的懷疑。

經濟數據

美國 3 月 NFIB 小企業信心指數報 98.2，預期 98.0，前值 95.8

美國 3 月 CPI 年增率報 2.6％，預期 2.5%，前值 1.7%

美國 3 月 CPI 月增率報 0.6％，預期 0.5%，前值 0.4%

美國 3 月核心 CPI 年增率報 1.6％，預期 1.5%，前值 1.3%

美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.3％，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析

由於低基期和經濟復甦力道強勁，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.6% 創逾 2 年最高，經濟研究諮詢公司 Pantheon Macroeconomics 稱，一個月強勁表現僅代表反彈，但預計隨著經濟重啟，還會有更大的升幅。

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 稱，市場上不會有巨大的反應，非常樂觀看待，今年下半年經濟將完全重啟。

高盛董事總經理 Chris Hussey 認為，美股週二小幅走高，原因是投資者消化了 CPI 報告中高於預期的通膨率，並對週三開始財報業績進行預估，市場今天呈現出一種防禦性姿態，超大型科技股和公用事業和房地產領軍走高。

E * Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「一段時間以來，市場一直對美債殖利率保持低調，儘管這可能會導致短期波動，但投資者對經濟全面復甦的信念一直堅定不移。」