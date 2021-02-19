礦工注意！Nvidia 推專業以太幣挖礦處理器

比特幣、以太幣持續締歷史新高，週四 (18 日) Nvidia 宣布，推出專為以太幣挖礦的加密處理器 NVIDIA CMP HX。

在 GeForce RTX 30 系列顯卡筆電缺貨之際，Nvidia 週四宣布，將限制 RTX 3060 顯卡的挖礦效能。

同時 Nvidia 推出了一系列專用於開採加密貨幣以太幣的處理器 CMP (Cryptocurrency Mining Processor)，包括 CMP 30HX、40HX、50HX 和 90HX。

Nvidia 此舉將能區分遊戲玩家與加密挖礦晶片客群，讓遊戲玩家專買 GeForce 顯示卡，挖礦工則改買專為挖礦而生的 CMP 系列產品，

Nvidia GeForce 行銷負責人 Matt Wuebbling 表示：「CMP 產品不做圖形處理，由獲得授權的合作夥伴銷售，專為改善加密貨幣挖礦，以達最佳挖礦性能和效率。」

Matt Wuebbling 說，最新晶片 RTX 3060 將無法有效地開採以太坊，RTX 3060 軟體驅動程序旨在檢測以太坊加密貨幣挖礦演算法的特定屬性，並將哈希率 (加密貨幣挖礦效率) 限制在 50% 左右。

Nvidia 稱，最新 GeForce RTX 3060 於本月 25 日上市，而第一批 NVIDIA CMP HX 處理器將於 3 月開始銷售。

Nvidia (NVDA-US) 週四股價下滑 0.52% 至每股 593.16 美元。以太幣週四創下歷史新高至 1,914 美元以上，今年迄今以太幣上漲超過 160%。