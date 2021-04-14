〈美股熱門股〉嬌生疫苗喊卡Moderna股價飆 蘋果發表會確定樂漲逾2%

嬌生疫苗遭美監管機構喊停 Moderna 大漲逾 7%

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 和疾病控制與預防中心 (CDC) 周二 (13 日) 發布聯合聲明，建議暫停分發嬌生新冠肺炎疫苗，主因是接種疫苗者當中出現 6 例嚴重的罕見血栓。

嬌生股價收盤跌 1.34% 至每股 159.48 美元，其他疫苗業者股價走揚， Moderna (MRNA-US) 收盤大漲 7.4%，盤後續漲近 2% 至 152.99 美元，BioNTech (BNTX-US) 收盤勁揚 6.68% ，輝瑞 (PFE-US) 小漲 0.46%。

Moderna 於盤後公布最新疫苗數據，表示患者接受第二次注射後六個月內，對抗病毒的有效性超過 90%，對重症患者的有效性則超過 95%。

Archegos 爆倉效應未平 Discovery、愛奇藝跌逾 3%

據 CNBC 和彭博報導，瑞士信貸仍在消化 Archegos 基金爆倉事件的衝擊，並持續拋售不同類型的 Discovery 以及愛奇藝股票，消息導致 Discovery A 股盤後下跌 3.8% 至每股 38.75 美元、C 股跌 5.1% ，愛奇藝 ADR(IQ-US) 下跌 3.18% 至每股 16.13 美元。

據悉，瑞信共拋售約 1900 萬股 Discovery A 股、2200 萬股 C 股，愛奇藝 也遭拋售 3500 萬股。

Archegos 資本因 3 月底槓桿操作失利、無法履行保證金追繳遭斷頭，導致 ViacomCBS (VIAC-US) 、Discovery (DISCA-US) 和多檔中概股如唯品會等出現史上單日最大跌幅。

瑞信與野村證券為該事件兩大受害者，瑞信虧損估計達 47 億美元，兩位高層也因此宣布辭職。

蘋果今年首場發表會將登場 樂漲 2.43%

蘋果 Siri 周二暴雷透露春季發布會時間後，公司隨即正式發出邀請函，表示今年首場發布會「Spring Loaded」將於當地本月 20 日登場，股價應聲上漲 2.43% 至每股 134.43 美元。

市場傳言，蘋果除了將發布 MiniLED iPad 、新的訂閱服務外，Apple Pencil 以及 AirTag 也是可能推出的新品。

Roblox 將與 Hasbro 聯名出地產大亨 雙雙上漲

玩具商孩之寶 (Hasbro) (HAS-US) 周二宣布將與 Roblox (RBLX-US) 合作，推出 Roblox 主題的地產大亨 (Monopoly) 以及 Nerf 槍。 Roblox 收盤大漲 9.36% 至每股 82.05 美元，創 52 周以來新高，Hasbro 也漲 1.78% 。