黑田東彥：日圓走貶對於海外收益增加有相當大影響

日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥週二 (13 日) 上午出席日本參議院的財政金融委員會，自民黨議員西田昌司在質詢時問到匯率動向對日本經濟所造成的影響，黑田東彥在答詢時表示「外匯日圓走低的效果，與海外收益的擴大有相當大的影響。」

此外，黑田東彥也提到和德國及中國比較起來，日本並非依賴出口的國家，不過他也指出日本有相當大的程度仰賴海外生產。

黑田東彥也認為，日圓匯率走勢也並非朝著走揚或走貶的單一方向發展就好，最好能在一定範圍的均衡數值當中變動。而關於日圓匯率與日本企業海外收益之間的關係，他則認為若單從局面來看，日圓走貶也相當有其正面之處。

在其它方面，黑田東彥也提及貨幣寬鬆政策在檢討後，會在持續性及機動性方面加強力道、繼續的堅持下去。還有 2% 的物價安定目標有辦法達成，不過需要花點時間。也認為日本政府的政策在構造改革方面，還可多施加點力道。消費者物價上揚率就整體而言處於負成長，貨幣寬鬆還有持續下去的必要。

日本央行在 3 月 18、19 日的利率會議決定，基準利率維持在 - 0.1% 不變，公債殖利率變動幅度也微幅放寬至正負 0.25%，並取消 ETF 股票型指數基金購買的額度規定 (原本規定每年買進 ETF 股票型指數基金的額度限制在 6 兆日圓)。