日德13日首度召開「2+2會談」 商討自由開放印度太平洋等議題

日本政府在週一 (12 日) 宣布，日本與德國之間的外交、國防最高首長「2+2 會談」，將於 13 日以視訊會議的形式召開。會中將討論日本政府所倡議的「自由開放的印度太平洋」，而為了實現該項理念，也會在安全保障的合作方面進行議論。主要理由也是因為意識到中國在東海、南海等海域的動作頻頻。

日德兩國的外交、國防首長「2+2 會談」，即將在日本時間 13 日的下午召開。出席會談的官員有日本外務大臣茂木敏充與防衛大臣岸信夫，以及德國外長馬斯 (Heiko Maas) 與國防部長康坎鮑爾 (Annegret Kramp-Karrenbauer)。

而除了日本倡議的自由開放的印度太平洋議題之外，在德國考慮讓巡防艦靠港日本的問題方面，也會在當天會談當中進行討論。

日本和歐洲的各個國家當中，已經與英、法兩國建立起 2+2 的框架。在面對中國威脅下，日本這回與歐盟最大經濟體的德國聯手、加深兩國之間在安全保障方面的合作，也可望能強化嚇阻力量。

德國在去年制訂了含蓋印度太平洋的安全保障、以及外交貿易相關議題的指導準則，對於印度太平洋的關切程度大幅提升。而日本方面則是對於中國單方面想要嘗試改變東海、南海現狀的各種舉動有所懸念，盼與德國在自由開放的印度太平洋構想加深彼此之間的合作關係。

而德國也決定在今年夏天派遣巡防艦前往印度太平洋，估計在靠港日本還有和日本自衛隊共同實施演訓等問題方面，也都將進行議論。