澳洲電動車政策不友善 特斯拉賣輸農用曳引機

富裕國家通常不難見電動車特斯拉 (TSLA-US) 在街上跑，也少不了發展電動車業，然而在澳洲卻並非如此，就連農用曳引機的銷量都比電動車多一倍。

彭博報導，特斯拉董事長登霍爾姆（Robyn Denholm）的故鄉在澳洲，但道路運輸去碳化的成效是 20 國集團（G20）之中最差的，去年電動車僅占澳洲新車總銷量的 0.7%，而其他英國與歐盟比率至少在 10% 以上 。

澳洲對電動車的抗拒引起車商不滿，紛紛推遲、甚至跳過在澳洲推出新車，轉而向有提供電動車補助，以及制定嚴格碳排量市場銷售新車。歐洲最大汽車製造商福斯汽車（Volkswagen AG）認為，澳洲電動汽車政策像「第三世界國家」一樣。

澳洲電動車發展落後在印尼與土耳其等開發中國家之後，反映了一場意識形態之爭，一方是遏制電動車成長的保守政府，另一方是致力技術變革的全球汽車產業。

總部位於雪梨的電動車協會（Electric Vehicle Council）執行長 Behyad Jafari 表示，對電動車商來說，澳洲是唯一充滿敵意的市場。他說，比起英國與歐洲提供電動車補助的國家，澳洲的國家政策讓公民看起來好似一群吃油怪獸。

澳洲是全球人均碳排量最大的國家，光交通的碳排量就占澳洲總排放量的 18%。去年的大火燒毀至少 3,000 棟房屋，火災面積相當於一個英國大小，凸顯出該國對氣候變遷的敏感性。

然而澳洲總理莫里森（Scott Morrison）團隊公布的 2020 年技術投資藍圖，有關純電車、油電混和車、充電式油電車的章節卻猶如反應冷淡的簡短觀察報告。澳洲政府最近在 2 月發表的「未來燃料策略」（Future Fuels Strategy）指出，電動車新技術是減少碳排量的機會，但要補貼就不划算了。

這份報告除了讓全球電動車業者對澳洲留下不好的印象外，也讓澳洲難以獲得充電網絡的投資。

除此之外，日產汽車的一些電動車也將跳過澳洲市場，並在一份聲明中將原因歸咎為：【缺乏一致且具凝聚力全國目標、與良善的政策配套措施。」

澳洲市場銷售機構 Blue Hat Green 的主管 Greg Caleo 表示，若政府不肯補貼，那麼電動車的價格就是民眾購車最大障礙。

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