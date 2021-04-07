Model 3降價加購車補助更優 3月日本特斯拉銷量是去年同期13倍

美國特斯拉 (TSLA-US) 的電動車，在日本市場的銷量激增。根據「日本自動車輸入組合」(JAIA) 所公布的 2021 年 3 月進口新車登錄台數，特斯拉的銷量較去年同期增加 13 倍、接近 600 輛。主打車款 Model 3 的日本售價在今年 2 月 17 日大幅調降，消費者的接受程度也似乎因此大為提升。

雖然特斯拉沒有公布日本銷量，不過在 JAIA 每月公布的「車名分類新車登錄台數」當中，也在「其它」項目有被統計、其中有絕大多數應該都是特斯拉。

3 月份的「其它」項目共有 588 輛，較去年同期的 44 輛大增 13 倍。這樣的表現在進口車當中，也僅次於飛雅特的 739 輛，以及 Land Rover 的 689 輛。而在今年 1 月及 2 月的時候，特斯拉在日本市場只分別賣出 15 輛與 82 輛。

在今年 2 月的時候，特斯拉在日本市場大幅調降 Model 3 的售價，入門款 Standard Range Plus 從原本的 511 萬日圓調降至 429 萬日圓 (約新台幣 113 萬元)，便宜 82 萬日圓。長距版 Long Range 的售價也從原本的 655.2 萬日圓調降至 499 萬日圓，便宜 156.2 萬日圓。性能款 Performance 則維持原本售價 717.3 萬日圓不變。

特斯拉之所以大幅調降 Model 3 的價格，主要原因也是因為產地從美國加州費利蒙 (Fremont) 工廠改為中國上海超級工廠 (Gigafactory 3)，生產及運輸成本都大幅降低。

特斯拉的銷售都是透過網路，有特斯拉的相關人士透露「銷售情況相當良好，交車日期也拉長到 24 週。Long Range 款式的銷量最佳。如同購買智慧型手機的感覺一般，許多客戶都是首次購車的年輕人。」

日本政府與東京都在今年 4 月調高電動車的購車補助，日本政府由原本的 40 萬日圓調高到 80 萬日圓，東京都由原本的 30 萬日圓調高到 45 萬日圓。以 Model 3 的入門款為例，實際購車成本大約落在 300 萬日圓前後。