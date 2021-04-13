南韓網漫Kakao Entertainment擬赴美IPO 估值上看180億美元

繼南韓電商龍頭 Coupang(CPNG-US) 在紐約證交所掛牌上市後，網路漫畫公司 Kakao Entertainment 也打算跟進，考慮明年赴美 IPO，預估市值將超過 20 兆韓元（178 億美元），為目前的一倍。

Kakao Entertainment 執行長李金秀（Lee Jinsoo，音譯）表示，雖然目前的重點是在南韓上市，但也考慮在紐交所掛牌，Coupang 在美國時 IPO 募得 46 億美元，是自 2019 年 Uber 上市以來最大型的 IPO。

李金秀接受彭博採訪時說，這次上市將使公司估值超過 20 兆韓元（約 178 億美元），是目前的一倍。Kakao Entertainment 是南韓網路巨頭 Kakao 集團旗下網路漫畫與電影製作部門。

他說：「Coupang 上市給了我希望，讓我相信 Kakao Entertainment 等具有全球潛力的韓國企業，可以獲得比以往更好的估值，」並計畫在一年後 IPO。

Kakao Entertainment 計畫今年斥資逾 1 兆韓元（8.89 億美元）購買海外或國內資產，該公司的網路漫畫在日本與南韓都相當受到歡迎。一位公司高層表示，目前正與美國網路小說應用程式 Radish，以及美國網路漫畫平台 Tapas Media 進行收購洽談。

據報導，自 Coupang 成韓國十幾年來最大規模赴美上市的公司後，許多韓國新創企業也開始尋找赴美上市的機會，包括 Coupang 的競爭對手 Market Kurly，以及金融服務平台 Toss 的營運商 Viva Republica。

現代汽車證券分析師 Kim Hyunyong 表示，日的網路漫畫市場在三至四年內將成長為三倍，全球網路漫畫與小說市場預計每年成長 30%。