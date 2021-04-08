拜登基建計畫電動車誰能受惠？大摩：必選特斯拉

摩根士丹利 (大摩) 周三 (7 日) 表示，特斯拉能夠在拜登的 2.25 兆美元基建計畫中大幅受益，並拉開與其他競爭者的距離，相較於其他車廠，特斯拉 (TSLA-US) 更值得持有。

大摩分析師 Adam Jonas 在周三發布的報告中表示，拜登政府大規模基建計畫中將分配 1740 億美元發展電動車生態系，特斯拉有可能會因此拉開與傳統車廠的差距，強化競爭優勢。

Jonas 表示，該法案包括電動車購車補貼、充電基礎設施的開發和電網的改進，這都對特斯拉有利，因其目前擁有的電動車產品比大多數競爭者都還多。

不過，Jonas 警告，這樣的發展不會一路順遂，美國聯邦和地方層級的法律迷宮可能會使情勢複雜化，但長期來看而言，相較於其他車廠，特斯拉更具投資價值。

儘管大多數車廠都因晶片缺貨而停產，但特斯拉仍在第一季繳出亮眼成績，總計交車 18.48 萬輛，超過 FactSet 預期的 16.8 輛。

特斯拉交車細項中有大約 18.3 萬台是 Model 3 及 Model Y 車款，其餘的則是 Model S 以及 Model X。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 此前認為，特斯拉第一季交車量表現優異，全年交車量仍可能會超過 85 萬輛，有望上看 90 萬輛。

此外，中國的交車量也出乎意料，Ives 預估 2022 年中國占整體交車量有望達到 40% 左右，未來 3 到 4 年的獲利能力也將顯著提高。