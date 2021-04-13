宛如蘋果！分析師喊買特斯拉 目標價突破1000美元

特斯拉 (TSLA-US) 週一再獲分析師喊買，且該分析師甚至稱特斯拉具有如同蘋果 (AAPL-US) 般的潛力。

Cannacord 分析師 Jonathan Dorsheimer 調升特斯拉股票評級至「買進」，目標價自 419 美元躍升至 1071 美元，升幅多達 124%，激勵特斯拉週一上漲 3.69%，收 701.98 美元。

Dorsheimer 的論點建立在特斯拉各種不同的業務上。他認為特斯拉打造了類似蘋果的平台。蘋果出售手機和電腦等硬體設備，但也提供音樂、娛樂、雲端和其他訂閱服務。特斯拉出售更昂貴的硬體 (即電動車)，並銷售太陽能屋頂、電池儲藏器，特斯拉也出售軟體和服務，例如其車輛的自動駕駛升級，還透過全美加油網絡出售電力。

許多分析師已將焦點放在特斯拉自動駕駛軟體與未來機器人計程車服務的潛力，然而，Dorsheimer 還認為能源儲存也是一大潛力，他估計 2025 年之前能源儲存銷售額將達 80 億美元。

計入 Dorsheimer 調升的評級後，追蹤特斯拉股票的分析師中約 43% 給予「買進」評級。雖然道指成分股平均買進比率約 60%，但 43% 的買進比率對特斯拉來說仍算很高的成績，因為一年前該比率僅約 20%。

Dorsheimer 喊出破 1000 美元的特斯拉目標價，是華爾街給予特斯拉 4 位數目標價的第七人，目前華爾街分析師平均目標價是每股 660 每元，仍低於特斯拉現行股價。

若以 1000 每元目標價計算在外流通股與未來可轉換股票數量，特斯拉市值約莫 1.2 兆美元。

最近幾週特斯拉股價遲滯不前，經歷去年史詩般大漲 743% 後，今年迄今仍未見漲，分析師和投資者將關注 4 月 26 日的第一季財報，以窺探今年餘下時間的股價走勢。

針對今年第一季，分析師估計 EPS 76 美分。特斯拉第四季 EPS 80 美分，不及分析師預期，但今年第一季特斯拉交車量高於去年第四季，使第一季收益可望實現。