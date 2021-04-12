Canaccord分析師看漲特斯拉 大幅上調目標價至1071美元

Canaccord 分析師 Jed Dorsheimer 周一 (12 日) 將特斯拉評級，從「持有」上調至「買入」，並將特斯拉目標價從原來的 419 美元，大幅提升至 1071 美元，上調近 150%，相當於由現價還要再漲 60%，也是華爾街最高的目標價之一。

特斯拉周一盤前漲約 1.7%，報 688.58 美元。

此前，Wedbush 分析師 Daniel Ives 也在本月報告中看好特斯拉，並將牛市目標價推高到 1000 美元，長期看多至 1300 美元。

Dorsheimer 周一在給客戶的報告中說，特斯拉正在迅速創建一個蘋果式的能源產品生態系統，在電氣化方面得到協調，從而成為能源儲存領域的關鍵品牌。

他指出，特斯拉正在利用所有可用資源來滿足電池需求，包括在 Fremont 工廠進行內部生產，與內華達州的合作夥伴 Panasonic Corp 進行生產，以及與 LG Chem Ltd. 達成供應協議。

Jed 預計，特斯拉的能源生產和儲存業務將加速增長，保守估計該項營收將在 2025 年增至 80 億美元。

Dorsheimer 喊出的 1071 美元目標價，為 2024 年公司預期的企業價值倍數 (EV/EBITDA) 的 63 倍。

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