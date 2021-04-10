疫苗血栓風波蔓延 EMA要對嬌生展開調查

經歷阿斯特捷利康血栓風波後，歐洲藥品監管機構的安全委員會周五 (9 日) 再對接種嬌生 (JNJ-US) 疫苗後出現血栓症狀的案例展開調查。

歐洲藥品管理局 (EMA) 表示，此調查將針對接種嬌生疫苗中四個嚴重的「低血小板引發異常血塊」案例，三例為疫苗出爐後接種，一例則是先前參加臨床實驗所施打，其中有一例致命。

嬌生發布聲明表示，嬌生的疫苗與血栓之間未存在因果關係。據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據，目前美國有超過 490 萬人接種嬌生疫苗，不包括參加臨床實驗的人。

美國食品藥物管理局 (FDA) 隨後發聲明表示，該機構尚未發現嬌生疫苗與嚴重血栓或血塊之間存在明顯關係，僅出現幾個特殊案例，正持續調查和評估這些案例。

FDA 表示，嬌生疫苗緊急使用授權的臨床試驗中，疫苗組中出現血栓的例子比安慰劑組還多，嬌生已經在疫苗說明書中著重強調這些案例。

歐盟執委會在三月份已授予嬌生疫苗有條件銷售許可權，但目前疫苗尚未在歐洲使用。

在 EMA 調查前，嬌生因為合作夥伴 Emergent BioSolutions 生產的疫苗原料藥出現問題，約 1500 萬劑的新冠疫苗宣告報廢。CDC 預估，嬌生疫苗劑量的分配將在下周大幅下降。

EMA 周三將阿斯特捷利康疫苗出現的低血小板引發異常血塊列為非常罕見副作用，根據 EMA 統計，接種該疫苗約 2500 萬人當中，有 88 例出現血栓。

儘管許多國家已經停止向年輕人施打該疫苗，但 EMA 認為阿斯特捷利康疫苗帶來的好處仍然遠遠超過風險。