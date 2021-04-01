【安聯投信】電子股接棒 台股周線連二紅

在前一天美股指標企業財報報佳音、美股全面收紅提振下，帶動 1 日台股大漲逾百點，盤中一度衝破前波歷史新高、攻上 16602 點，終場以上漲 140.15 點，收在 16571.28 點。成交量 3267.57 億元，周線連二紅。

針對近期盤勢，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近一周在美債殖利率逐步回穩、市場開始接受經濟復甦帶來的通膨正常化、美股有表現、重要企業財報開始傳出佳音以及產業缺料、低庫存等狀況延續下，台股走勢回穩、維持高檔震盪的格局。

從盤面風格、類股表現上，鍾安綾表示，近期非電指數紛創波段高點，如今在電子指數有望接棒下，有助於支撐台股後市。

從資金面動能上，根據證交所統計，儘管外資 3 月份賣超台股逾 1500 億元，不過在過去一周外資有轉為買超的跡象，累積買超金額達 188.66 億元。

鍾安綾分析，隨著需求緊俏的基本面狀況不改，加上經濟復甦帶來的溫和通膨，對於電子上游、具有漲價題材的族群，以及受惠於通膨正常化的原物料、消費動能回溫的低基期概念股，還有美國總統拜登提出的新基建概念股等，都讓科技股和景氣循環股各擁題材。

從基本面觀察，鍾安綾表示，在產業供給端方面，現階段美國零售、製造業存貨銷貨比再創新低，缺料及低庫存效應延續下，電子業維持上肥下瘦的格局；在終端消費動能上，3 月中旬後拜登 1.9 兆財政將再度給予儲蓄率動能，有助於挹注零售銷售動能。

在題材上，鍾安綾指出，由於拜登近日公布基建規劃藍圖，提振市場對消費、通膨及景氣回溫的預期，如鋼鐵、水泥等基礎建設概念股，以及如衣鞋代工在內等景氣回升概念族群後市可望有表現空間。

在電子股方面，建議應持續聚焦於受惠結構性成長、具長期發展趨勢利基的族群如 5G 基地台、AIOT 及晶圓代工等，而因近期供需吃緊的漲價題材如面板、記憶體等，也可加以關注。

在後續觀察指標上，鍾安綾表示隨著超級財報周的登場，投資人可留意，但大方向上應該還是反映低庫存及缺料等緊俏狀況，基本面有望正向。

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