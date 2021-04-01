〈財報〉記憶體需求旺、報價續漲 美光財測遠勝預期 盤後勁揚3.8%

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (31 日) 發布優於華爾街預期的營收預測，主因 5G 手機和 AI 軟體對記憶體需求增加，推動記憶體價格上揚，盤後股價勁揚 3.8%。

美光預估本季 (2021 會計年度第 3 季) 營收為 71 億美元 (增減 2 億美元)，高於 Refinitiv 分析師預估的 67.9 億美元。不計部分項目的每股獲利將為 1.62 美元 (增減 7 美分)。

Q3 財測關鍵數字 (non-GAAP)

營收：71 億美元 (±2 億美元)

毛利率：41.5% (± 1%)

稀釋後 EPS：1.62 美元 (± 0.07 美元)

美光表示，DRAM 市場正處於「嚴重短缺」狀態，今年全年供應皆處於趨緊狀態，而 NAND 市場近期則浮現穩定的跡象，目前公司庫存水位已達正常水平。

供應方面，美光仍努力應對去年 12 月台灣廠因地震停電所造成的生產中斷，此外，目前台灣乾旱迫使該公司為其工廠尋找替代水源，但預計不會對生產造成直接影響。

Q2 (3 月 4 日止) 財報關鍵數字 (non-GAAP)

營收：62.4 億美元 vs. 62.1 億美元 (Refinitiv 調查分析師預測)

毛利率：32.9%

營業費用：7.97 億美元

營業利益：12.57 億美元

淨利：11.28 億美元

稀釋後 EPS：0.98 美元 vs. 0.95 美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

美光第 2 季營收增加 30% 至 62.4 億美元，美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，若沒有全球晶片短缺迫使汽車、PC 和手機製造商產能無法支應終端需求的問題，記憶體需求將會更龐大。

美光財報是所有裝置需求的重要風向球，其生產的 DRAM 晶片用於 PC 和伺服器，而 NAND 晶片則廣泛用於較小的裝置。遠距辦公浪潮，加上愈來愈多企業使用資料中心，都讓美光的業務受益。

現階段晶片短缺使諸如電腦製造商等買家爭相搶購，從而推動記憶體價格上漲。研調 Trendforce 表示，第一季 DRAM 價格上漲 3% 至 8%，預計第二季價格將再上漲 13% 至 18%。

美光表示，第二季美光手機用 NAND 以及汽車記憶體銷售創新紀錄，此外還受惠於穩健的筆電需求和不斷成長的資料中心市場。

執行長 Mehrotra 表示， DRAM 和 NAND 領域的技術領先地位使美光處於極佳市場位置，藉由 AI 和 5G 將推動記憶體長期需求。

美光過去 12 個月來股價上漲 110%，略優於費城半導體同期 107% 漲幅。美光周三盤後上漲 3.84%，稍早收盤上漲 1.93% 至每股 88.21 美元。