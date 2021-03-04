終端需求皆旺+記憶體報價漲 美光上調本季財測 看好DRAM後市發展

記憶體大廠美光科技 (MU-US) 周三大幅上修本季財測，財務長 David Zinsner 表示 DRAM、NAND 出貨表現良好，DRAM 報價漲勢優於預期，幾乎所有終端市場需求正強勁成長，記憶體市場供需已漸趨緊繃。

Zinsner 周三出席線上論壇時表示，營收占比約 6 成的 DRAM 本季出貨量與市場平均報價皆優於預期，另外，NAND 出貨量雖也超出預期，不過其報價符合內部先前的預估。

美光周三上修 2021 會計年度第二季 (止於 3 月 4 日) 財測，將營收區間由 56 億至 60 億美元調整至 62 億至 65 億美元；non-GAAP 稀釋後 EPS 由 0.68 至 0.82 美元調高至 0.93 至 0.98 美元。

Zinsner 表示，目前記憶體市場供應緊繃，特別是 DRAM 市場，美光 DRAM 庫存與近幾季相比較低，有利 DRAM 報價未來上漲。NAND 市場本季大致穩定，對 NAND 供需前景看法較 DRAM 謹慎。

終端需求方面，Zinsner 表示，移動設備、雲端、筆電、繪圖應用、汽車和工業等幾乎每個終端市場的需求都出現強勁成長。此外，商用需求的情況甚至有所好轉；近幾季商用市場表現遠遠落後於其他市場。

花旗分析師 Christopher Danely 表示，由於終端需求旺盛，今年迄今為止 DRAM 報價已上漲 6% 左右，高於原先估計的 4%。

Danely 表示，有鑑於美國經濟成長前景樂觀，今年全年 DRAM 報價和美光都將上漲，他預估今年 DRAM 平均價格將上漲 9%，並將美光目標價上調至 116 美元，維持買進的評等。

美光周三開盤後小漲 0.2%，午盤隨大盤走低，終場下跌 2.17% 以 89.11 美元作收。自 2020 年底以來，美光上漲 23%。