車用記憶體需求高速成長 未來3年CAGR可望超過30%

研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處表示，自駕等級提升、5G 基礎建設普及等因素，將推升車用記憶體需求高速成長，預估近三年車載 DRAM 用量，將以 CAGR 超過 3 成的漲勢持續向上。

以目前自駕程度最高的特斯拉 (Tesla) 為例，從 Tesla Model S/X 起，同時採用 NVIDIA 的車用 CPU 及 GPU 解決方案，DRAM 規格導入當時頻寬最高的 GDDR5，全車系搭載 8GB DRAM；而 Model 3 更進一步導入 14GB，下一代車款更將直上 20GB，平均用量遠勝目前的 PC 及智慧型手機。

TrendForce 補充，以目前市面上流通車輛來計算，2021 年平均一台車 DRAM 使用量僅約 4GB，雖然較過去幾年成長迅速，但相較筆電與智慧型手機，汽車總量仍不夠大；與 server 相比之下，DRAM 在一台車的搭載容量也不夠高，以 DRAM 總消耗量來看，2019 年僅占整體市場不到 2% 水準。

觀察目前車用記憶體市場，產品線維持及耐用度要求遠較一般商規產品高，主因是汽車使用年限動輒 10 年起跳，需保證車用記憶體產品生命週期至少 7 至 10 年。但對 DRAM 原廠來說，在製程不斷轉進的同時，製程如何對產品作出長期支持的承諾，成為關鍵決策點。

其次，為因應各國不同極端氣候，車用記憶體在溫度容忍度上需有更高的臨界值，以避免行駛過程有突發故障。最後，比較同規格和容量的車規產品與一般商規，兩者至少有 3 成以上溢價，且價格也會隨著規格與細緻度上升，而有倍數上漲可能。

也因此，儘管車用 DRAM 有高製作難度、高生產成本挑戰，但在高報酬與潛在龐大商機誘因下，也吸引不少供應商積極耕耘。

細究車用 DRAM 產品規劃，美光以近 5 成的市占率作為該領域的龍頭，除三大原廠外，台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 皆持續推出更多元類別來因應。

南亞科除擁有從 DDR 到 DDR4、LPSDR 到 LPDDR4X 完整產品組合，製程節點上也已大量導入 20nm，擁有成熟穩定的良率。目前 specialty DRAM 占該公司營收比重超過 6 成，其中又有近 15% 來自於車用。

華邦電車用領域深耕超過 10 年，儘管三大原廠的製程技術較為領先，但華邦電產品組合完整，從 specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND 到組合式 MCP；長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場，車用相關業務已占營收 10% 以上，且持續成長。