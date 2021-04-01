完美風暴來襲！車用晶片供應第四季才能緩解

週三 (31 日) IHS Markit 指出，全球車用晶片短缺、德州冬季暴風雪，以及瑞薩電子廠火災正讓全球汽車製造業面臨「完美風暴。」

全球車用晶片深陷嚴重缺貨的危機，導致各大車廠停工、產能受限，戴姆勒、福斯汽車、Nissan、本田汽車和通用汽車等大廠皆因車用晶片短缺而不得不減產。

IHS Markit 2 月 3 日表示，車用晶片短缺可能會在今年第一季度影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，警告供應中斷可能延續到第三季，如今 IHS Markit 預測更加悲觀。

IHS Markit 週三數據顯示，全球車用晶片短缺可能影響第一季全球近 130 萬的汽車產能。

IHS Markit 還提到，最近美國德州暴雪，以及瑞薩電子廠火災，促使日本和美國的晶片供應中斷至少一個月，使得第二季全球汽車產量和第一季一樣，受到晶片缺貨的影響

IHS Markit 分析師研判，半導體供應可能要等到第四季才能穩定下來。

IHS Markit 汽車供應鏈、技術和售後市場副總 Matteo Fini 說：「汽車業從疫情中復甦，正受到完美風暴的挑戰，長達 1 個月的產能限制逐漸讓汽車業窒息，汽車業也面臨自然災害的挑戰。」