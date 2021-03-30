拜登3兆美元基建法案力拚夏季通過 白宮：期望這次兩黨能合作

美國總統拜登周三 (31 日) 即將宣布 3 兆美元的基礎建設刺激法案，力拚今年夏季通過，相較於民主黨強行通過 1.9 兆美元新冠肺炎紓困案，白宮希望這次能以更謹慎且合作的方式通過。

拜登將於周三宣布重建美國政策中的基礎建設刺激政策，美國政府官員表示，該政策旨在擴大基礎設施、復興美國製造業、應對氣候變化，並使美中保持競爭力，不過，可能還包括 3 兆美元的加稅。

市場預估該刺激政測規模最終將落在 3 兆至 4 兆美元，一位白宮官員周一表示，此刺激政策最終規模可能接近 3 兆美元。

儘管白宮強調基礎建設刺激政策的緊迫性，但這次將不會與甫通過的 1.9 兆美元新冠肺炎紓困案般採和解程序，白宮官員表示，拜登政府希望在「陣亡將士紀念日」(今年為 5 月 31 日) 前看到新立法在兩黨磋商下有所進展，並在夏季通過。

儘管最新的新冠肺炎紓困案廣受兩黨選民歡迎，但由於只有民主黨議員支持，使拜登政府受到批評，白宮官員期望這次能藉贏得一些共和黨人的支持。

拜登的基礎設施刺激政策不僅涉及道路、橋樑、鐵路、公共交通和機場的更新，還將包括網路寬頻、電動車充電站以及綠能與國內製造業投資，這將使刺激規模遠高於共和黨人的討論範圍。

民主黨可能再度強行通過基建法案?

大規模刺激政策意味著將需要搭配加稅，然而共和黨反對任何取消川普 2017 年減稅計畫的可能。除了加稅，拜登政府還可能嘗試透過改變 Medicare 的藥品價格協商機制釋出現金，或是強化美國國稅局 (IRS) 對富人避稅的審查。

如此一來，共和黨人可能因大規模支出以及加稅而極力反對，這意味著民主黨很有可能再次使用和解程序，強行通過基礎建設法案。

一位參議院民主黨議員周一表示正在尋找機會通過該法案，而多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的政策副手也向參議院議員提出再度動用和解程序的可能。

若基礎建設法案最終再度由民主黨強行通過，那麼往後幾年該程序使用率可能會更加頻繁，該助手表示，舒默希望盡可能擴大籌碼，讓民主黨面對共和黨潛在反對仍能透過各種管道取得進展。