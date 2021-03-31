〈台股盤後〉權值股無力 原物料、傳產苦撐 失守16500點

台股隨亞股走跌，清明節前夕賣壓出籠，指數下跌 123.77 點失守 16500 點關卡，權值股台積電、鴻海股價轉弱，資金改抱原物料、航運、PCB 與 IC 族群，但不敵電子權值股拉回壓力，指數收在 16431.13 點，成交量 3328.84 億元。

美債殖利率持續干擾股市，台股今 (31) 日受美股走跌衝擊，今天開盤買氣降溫，市場趕在清明連假前夕獲利了結，權值股王台積電連續 11 個交易貼息，終場下跌 10 元、收在 587 元。

鴻海財報不如預期，同樣引發賣盤狙擊，股價終場下跌 5.5 元、終場收在 124 元回測月線，鴻家軍包括瑞祺通電、臻鼎 - KY、京鼎、鴻準、建漢、樺漢股價同步臉綠。

有別於電子權值股疲弱，包括塑橡膠、水泥、航運等傳產股則逆勢抗跌，橡膠個股中南帝股價攻上漲停收在 111 元，申豐股價大漲 8%、泰豐、建大、正新與南港等股價也在買盤追捧下逆勢翻紅。

航運族群中包括慧洋 - KY、陽明、裕民、長榮、新興等個股也在買盤追捧下推升股價同步走揚。

水泥族群中信大、亞泥、嘉泥等在資金追捧下，股價分別有 1%~2% 不等漲幅。

PCB 與 IC 族群則是相對抗跌的電子類股，IC 設計族群中共 7 檔個股亮漲停紅燈，包括新唐、紘康、佑華、旺玖、笙科、類比科、合邦股價同步亮起漲停紅燈。

另外，PCB 個股中包括景碩終場大漲逾 6%、台燿、欣興也同步收紅，成文次族群中相對亮眼的類股。

整體而言，台股即將進入清明連假，在美債殖利率攀高干擾下，台股也難逃高檔整理，資金短線調節大型權值股，改抱低基期中小股趨勢不變，明 (1) 日連假前最後交易日，可適度獲利了結。

