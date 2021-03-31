〈金管會備詢〉台灣獨角獸Appier東京上市 立委憂引發羊群效應

台灣第一家新創獨角獸沛星互動科技 (Appier) 昨 (30) 日於日本東京掛牌上市，引發立委曾銘宗擔憂引發「羊群效應」，讓更多台灣好的公司轉向海外上市；對此，金管會主委黃天牧表示，今年 6 月之後會有兩個新創板開設，且已有目標公司，相信台灣金融市場屆時會有更新一步的發展。

沛星互動科技是專精於人工智慧的台灣獨角獸企業，昨日以每股 1600 日圓在日本東京證券交易所 Mothers 創業板掛牌上市，終場收漲 18.8%，市值達到約 1900 億日圓 (約 17.2 億美元、新台幣 497 億元)，已跨過「獨角獸」的 10 億美元門檻。

曾銘宗今天在立法院財委會質詢時表示，擔心沛星互動科技引發「羊群效應」，帶動更多台灣好的公司轉向海外上市，並質疑證交所以及周邊相關單位是否曾拜訪並邀請沛星互動科技留在台股上市？

黃天牧表示，需要進一步了解，但就金管會所知，沛星營收主要來自於日本，因此才選擇日本上市。

黃天牧進一步強調，但以台灣資本市場來說，為協助創新業者進入資本市場籌資，6 月之後，證交所及櫃買中心會有兩個新創板開設，分別為「台灣創新板」及「戰略新板」，且兩個板都已有目標公司，也竭盡所能在鬆綁上市上櫃的規定，相信今年 6 月以後台灣資本市場會有新的發展。