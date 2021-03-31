廣告數位化趨勢不變 分析師﹔Alphabet估值合理 未來將延續漲勢

Stifel 分析師 Scott Devitt 認為，由於數位廣告銷售強勁，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 股價將持續反彈，週二他調升 Alphabet 的股票評級和目標價。

Devitt 報告提到，隨著旅遊、汽車和諸多產業自新冠疫情復甦回來，定位良好的 Alphabet 將可收取更多廣告營收。同時另一方面，新冠疫情也將更多現實生活的活動轉向網路發展，但在疫情落幕後，他認為這樣的趨勢會持續下去。

Devitt 認為，與其他科技公司相比，Alphabet 股價估值「合理」，他將其評級自「續抱」調升至「買進」，目標價自 2025 美元調升至 2350 美元。

Alphabet 週一僅微揚 0.03% 至 2046.47 美元，但過去一年股價漲幅達 78%，同期 S&P 500 指數上升 54%。

該分析師稱，其團隊觀察了所有規模的企業邁向數位化的趨勢，其中廣告預算更具焦數位化，避免使用傳統電視這一類難以追蹤的媒體，而改用更能掌握功效的網路廣告，例如谷歌販售的搜尋和展示欄目服務。

Devitt 寫道，「我們認為這種廣告支出的流向不太可能逆轉」他指出 Google Properties 的營收 (該分類包含谷歌搜尋工具以及使用這些工具的第三方網站) 第四季成長 22%，為這兩年來最高水準。

Alphabet 還有其他利多，例如運作很多還沒有產生大量銷售的單位，其中包括專司自動駕駛車技術的 Waymo，該公司還有其他賭注都是未來可望變成搖錢樹的單位。

Devitt 提到，Alphabet 現在披露雲端運算事業的營收和獲利，這會讓投資者更了解公司的成長，讓投資者知道這些數據也意味著未來有更多好消息。

針對追蹤 Alphabet 的分析師中，40 人給予「買進」評級，1 人建議「續抱」，平均目標價是 2422.17 美元，意味潛在漲幅 18.5%。分析師預期 Alphabet 第一季調整後 EPS 18.20 美元、營收 421.3 億美元。