科技公司前高層 涉攜營業秘密跳槽陸企助建廠

我國高科技人才被挖角、技術遭竊取事件頻傳，法務部調查局今 (29) 日指出，台灣一家科技公司林姓前總經理，被中國汽車機械廠商華騰高薪挖角至對岸，擔任設廠顧問，林男涉使用前東家的營業秘密協助建廠，甚至挖走客戶及多位專業人員。

桃園市調查處指出，本案是在林姓前總經理 2019 年離職後，老東家發現，台灣、中國部分客戶已移轉至林男新設的公司，驚覺有異，向桃園市調查處提出告訴。

經調查後發現，中國華騰公司為籌設自動化設備廠房，以高薪利誘林男擔任顧問，之後林男即赴對岸任職，並規劃使用前公司的營業秘密為華騰設置全自動化生產線，還挖走多名前公司的專業技術人員。

全案經搜索、約談後，相關人等依違反營業秘密法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

調查局指出，中國政府提出「支持工業經濟發展的十條意見」，將華騰公司列為「數字車間、智能工廠」獎勵項目，而給予補助人民幣 300 萬元，並提供廠房土地 3000 坪入股，為中國官方招商引資、招才引智的重點企業。

中國官方甚至在媒體上披露，華騰正是透過引進台灣自動化、智能化專業團隊，得以建構不鏽鋼精密鑄造自動化生產線，並已成為德國知名汽車大廠零件供應商，一舉獲得官方最高金額的獎勵挹注。

調查局表示，面對人才挖角、竊取營業秘密的國安問題，已成立專案展開反制，並於調查蒐證、依法偵辦過程適時揭露，調查局也提醒廠商正視威脅，應採取積極作為保護公司營業秘密。