英特爾進軍晶圓代工、大排長榮、MIH會員大會 本周大事回顧

長榮超大型貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 周二在蘇伊士運河不慎擱淺，導致歐亞水運樞紐大打結，直至今日仍未解，鴻海本周首度舉行 MIH 會員大會，電動大巴、C 級距電動車將在明後年相繼量產上市，英特爾本周也丟出震撼彈，將重啟晶圓代工業務，衝擊台積電近日股價，以下是本周大事回顧：

蘇伊士運河「大排長榮」 救援小組：長賜號恐需數周才能脫困

長榮超大型貨櫃輪長賜號周二疑似受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，蘇伊士運河也因此卡住，至少百艘貨輪受影響，更導致歐亞水運樞紐大打結，也間接推升油價節節攀升。

知名荷蘭救援小組 Smit Salvage 為了加速長榮長賜號脫困，周五已進駐蘇伊士運河，並取得重要進展，除了與時間賽跑外，還需擔憂船身受損的風險，若初步措施仍無解，恐需耗時數周才能重返航道。

鴻海 MIH 首屆會員大會 兩新品明、後年陸續上市

鴻海創立的 MIH 聯盟首屆會員大會周四登場，MIH 執行長鄭顯聰宣布，10 月鴻海科技日將發表新一代開發工具 New EVKit，電動大巴 (E-Bus)、C 級距電動車 (Model C) 也將分別在 2022、2023 年量產上市。

鴻海董事長劉揚偉也特地錄製影片做為此次會員大會的開場，表示今年是 MIH 聯盟扎根元年，提出三個原則，開放、出海口、中立，截至目前為止，MIH 會員數已經超過 1200 家，共同寫下第一個電動車 (EV) 紀錄。

英特爾進軍晶圓代工 業界大老：仍難以追上台積電

英特爾新任執行長蓋爾辛格 (Pat Gelsinger) 周二宣布啟動 IDM2.0 戰略計畫，除了更多自家晶片製造業務外包給代工廠、投資 200 億美元建設兩家新廠，最重要的是設立新部門「英特爾代工服務部」，為其他半導體企業代工製造晶片，被外界視為劍指台積電，也衝擊台積電近日股價表現。

不過，業界大老包括黃崇仁、高啟全，以及知名分析師陸行之，均認為代工一定要有專業，英特爾擁有自己品牌，競爭對手不會想找英特爾代工，加上台灣具成本優勢，英特爾仍難以追上台積電。

富邦金併日盛金修成正果 國內金金併首例

富邦金去年 12 月中宣布公開收購日盛金，歷經一次延長賽，周二正式宣布，收購日盛金總數量約 20.31 億股，為日盛金已發行普通股股份總數 53.84%，公開收購條件成就，此次併購也成為國內金金併首例。

2 月 M1B 續創近 11 年新高 央行：資金相當寬鬆

台灣央行周三公布 2 月金融概況，M1B 年增 18.57%，續創 2010 年 4 月以來高點，M2 年增 9.12%，更創 1999 年 8 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額較上月續增 450 億元至 2.81 兆元，續寫新高紀錄，央行指出，目前資金仍呈現相當寬鬆的局面。

2 月景氣燈號亮紅燈 對策分數創近 32 年新高

國發會周五公布 2 月景氣對策信號，綜合判斷分數達 40 分，月增 3 分，燈號轉亮紅燈，自 2010 年 9 月來再度亮出紅燈，分數更創下近 32 年新高，景氣領先、同時指標仍持續上升，副主委高仙桂表示，景氣燈號亮出紅燈反映國內經濟有全面復甦跡象。

2 月外銷訂單連十二紅、年增 48.5% 續創歷年同期高

經濟部統計處周一公布 2 月外銷訂單，受惠全球景氣復甦，加上遠距設備、宅經濟、新興科技應用需求熱絡，帶動科技類貨品訂單續強，國際原材物料行情走揚，激勵傳統貨品接單續增，2 月外銷訂單達 425.9 億美元，月減 19.2%、年增 48.5%，連 12 紅，續創歷年同月新高。

國泰金估台灣今年經濟大好 大幅上調今年 GDP 至 4.2%

國泰金周三發表台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰台大產學合作團隊主持人徐之強表示，今年隨疫苗施打逐漸推廣，國內外需求復甦可期，因此大幅上修 2021 年台灣經濟成長率 (GDP) 由原本的 3.2%、調高至 4.2%，略低於主計處 4.6% 與央行的 4.5%。