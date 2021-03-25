〈MIH會員大會〉會員數突破1200家 平台扎根元年 劉揚偉提發展三原則

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 聯盟平台今 (25) 日召開首次會員大會，鴻海董事長劉揚偉也錄製影片做為開場，並表示今年是 MIH 聯盟扎根元年，提出三個原則，開放、出海口、中立，目前 MIH 會員數已經超過 1200 家。

劉揚偉分享一個紀錄、兩個感謝、三個原則，他表示，去年 10 月 16 日鴻海科技日第一次推出 MIH 聯盟想法，緊接著在 11 月 5 日 MIH 聯盟會員申請書上線，合約上線至今短短 140 天，聯盟會員已經超過 1200 家，共同寫下第一個電動車 (EV) 紀錄。

劉揚偉也感謝裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，及行政院副院長沈榮津，劉揚偉表示，沒有裕隆過去積累以及今天的支持，MIH 聯盟就沒有今天開放底盤打下的厚實基礎；沈榮津也大力支持鴻海朝電動車轉型，立足台灣推動 MIH 平台，朝著政府所推動六大核心戰略產業之一，綠能電動車產業方向發展。

面對電動車 (EV) 的歷史機遇，劉揚偉直言，台灣因為國內市場發展限制，很難發展 B2C 商業模式，但用平台來做 B2B、將人才聚集，是適合台灣發展 EV 的一個商業模式。

劉揚偉認為，要做好平台，要有三個原則，MIH 開放平台第一個原則就是開放，一起擁有、分享和改善，透過軟硬平台讓台灣 EV 產業不要重複投資，降低開發成本及時成，讓產品更快進入市場、更有競爭力。

第二個原則是出海口，讓平台會員的生意因為加入 MIH，可以做的更大，劉揚偉表示，MIH 平台不能只是一個制定規範的平台，更重要是能掌握出海口，會員加入後，生意因而變得更大。

第三個原則中立，劉揚偉強調，平台做大做強，一定要維持中立，過去 MIH 聯盟由鴻海催生，但今年 7 月之後，會成為獨立運作組織，將由 MIH 聯盟執行長鄭顯聰、MIH 技術長魏國章共同主導。