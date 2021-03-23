〈富邦金併日盛成局〉金金併首例里程碑 13年修成正果收購53.84%

富邦金 (2881-TW) 在 2008 年 10 月就傳過與日盛金的「緋聞」，歷經 13 年，今 (23) 日宣布，公開收購日盛金 (5820-TW) 達 53.84%，公開收購條件已成就，創國內首樁「金金併」的里程碑。

富邦金去 (2020) 年 12 月 18 日宣布擬公開收購日盛金，歷經一次延長賽，今日結果揭曉，收購總數量達 20 億 3099 萬 9369 股，為日盛金已發行普通股股份總數 53.84%，公開收購條件已成就。

富邦金表示，將於主管機關核准前提下，盡速完成整併計畫，期盼強化旗下銀行及證券業務規模，發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。

富邦金控董事長蔡明興表示，感謝日盛金股東支持，成就國內「金金併」的首例，富邦金控身為國內金融業領導企業，除了積極尋求企業持續成長壯大的契機，更著眼於國內金融產業長期發展，期盼促進產業整併，提升整體競爭力。

富邦金指出，主管機關自 2018 年起即積極推動金融業整併，此次以公平公開方式收購日盛金控，是富邦深耕 60 年的新里程碑，更是國內金融產業重要的一步。

蔡明興指出，富邦金順利完成公開收購日盛金，將有助富邦金強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並可平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台，以提供客戶更優質多元的產品與服務。

富邦金以每股新台幣 13 元公開收購日盛金控在外流通的過半數股權，並於 2 月 24 日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合。今日富邦金控公告，公開收購股數達日盛金控已發行普通股股份總數 53.84%，公開收購條件即已成就。富邦金控預計於 3 月 30 日完成公開收購股權交割。