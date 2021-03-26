〈紐約匯市〉Fed看好經濟前景、避險買盤支撐 美元突破四個月高點   

美元周四 (25 日) 連續第三日上揚，對一籃子貨幣指數攀抵逾四個月高點，主因歐洲疫情發展導致市場風險胃納收斂，避險需求上升，此外，聯準會 (Fed) 官員看好美國經濟前景，且美國首次申請失業救濟金人數下降到疫情爆發以來最低，促使投資人押注美國重啟的題材。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.28% 至 92.85，連續第三天上揚，往 93 挺進。

美元並未隨美債殖利率下滑而走軟。財政部標售美國七年期公債，結果顯示和 2 月一樣疲軟，10 年期公債殖利率盤中最高一度攀升到 1.642%，之後回軟，報 1.63%。

美股盤中交投震盪，終場以上漲作收。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin)、Fed 副主席克拉里達(Richard Clarida) 雙雙看好美國經濟。巴金表示，Fed 可能看到就業和通膨目標出現「實質進一步進展」，「強勁的需求就代表通膨。」克拉里達也說，通膨預期路徑符合 Fed 新政策架構的頂點，通膨將在 2022 年或 2023 年升抵 2%。

最新數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數為 684 萬人，較前一周減少 10 萬，是疫情爆發以來首次跌破 70 萬整數。

歐洲延長封鎖帶來的避險買盤，也推升美元上揚。歐盟領袖周四舉行峰會，討論如何增加疫苗供應量。

歐元兌美元貶 0.41% 至 1.1767 美元。分析師預測，由於歐洲經濟復甦落後美國，歐元可能回落到 1.16 美元。

澳幣和紐元略貶，延續前兩日跌勢。

比特幣變動不大，下跌 1.43% 至 52360.51 美元。

截至周五 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：