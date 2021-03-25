關注焦點：

3 月 25 日 (周四)

瑞士議息

美國第四季 GDP 終值

3 月 26 日 (周五)

美國 2 月 PCE 物價指數

今日重要經濟數據：

15：00 德國 4 月 GfK 消費者信心指數 ‧ 預測負 12.2‧ 前值負 12.9

16：30 瑞士央行議息決議

18：00 歐元區 2 月 M3 貨幣供給年率 ‧ 預測 + 12.5%‧ 前值 + 12.5%

18：00 歐元區 2 月家庭貸款 ‧ 前值 + 3.0%

18：00 歐元區 2 月對非金融貸款 ‧ 前值 + 7.0%

19：00 英國 3 月 CBI 零售銷售差值 ‧ 前值負 45

20：30 美國第四季企業稅後利潤初值 ‧ 前值 + 27.0%

20：30 美國第四季國內生產總值 (GDP) 環比年率終值 ‧ 預測 + 4.1%‧ 前值 + 4.1%

20：30 美國第四季 GDP 最終銷售終值 ‧ 預測 + 3.0%‧ 前值 + 3.0%

20：30 美國第四季 GDP 消費者支出終值 ‧ 前值 + 2.4%

20：30 美國第四季 GDP 隱性平減指數終值 ‧ 預測 + 2.0%‧ 前值 + 2.0%

20：30 美國第四季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數終值 ‧ 預測 + 1.4%‧ 前值 + 1.4%

20：30 美國第四季個人消費支出 (PCE) 物價指數終值 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 + 1.6%

20：30 美國初請失業金人數 (3 月 20 日當周)‧ 預測 73.0 萬 ‧ 前值 77.0 萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (3 月 20 日當周)‧ 前值 74.625 萬

20：30 美國續請失業金人數 (3 月 13 日當周)‧ 預測 404.3 萬 ‧ 前值 412.4 萬

本週要聞：

周一 / NAR：美國 2 月成屋銷售年化月率減少 6.6%

NAR：美國 2 月成屋銷售年化總數為 622 萬戶

周三 / 美國 2 月耐用品訂單較前月下降 1.1%

美國 2 月扣除運輸的耐用品訂單較前月下降 0.9%

美國 2 月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月下降 0.8%

美國 2 月扣除國防的耐用品訂單下降 0.7%

美國 3 月 MARKIT 製造業 PMI 初值為 59.0

美國 3 月 MARKIT 服務業 PMI 初值為 60.0

美國 3 月 MARKIT 綜合 PMI 初值為 59.1

XAU 倫敦黃金 - 金價尚處承壓態勢

倫敦黃金走勢，金價延續著近兩周的窄幅橫行，向上依然受制於 25 天平均線，至於下方則見近日在 1720 美元附近獲見支撐；鑑於 RSI 及隨機指數正自超買區域緩緩下行，估計金價出現調整的機會較大。而破位近日底部 1720 料下跌傾向更為明顯，延伸目標料為 1700 以至 1675 美元。至於阻力預料為 25 天平均線 1742，，進一步看至 50 天平均線 1790 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 8 日–1,063.44 噸

3 月 9 日–1,061.98 噸

3 月 10 日–1,060.23 噸

3 月 11 日–1,055.27 噸

3 月 12 日–1,052.07 噸

3 月 15 日–1,050.32 噸

3 月 16 日–1,050.32 噸

3 月 17 日–1,048.28 噸

3 月 18 日–1,048.28 噸

3 月 19 日–1,051.78 噸

3 月 22 日–1,051.78 噸

3 月 23 日–1,045.36 噸

3 月 24 日–1,043.03 噸

3 月 24 日上午定盤價：1734.05

3 月 24 日下午定盤價：1730.50

倫敦黃金 3 月 25 日

預測早段波幅：1728 – 1742

阻力位：1749 – 1758 – 1768

支持位：1718 – 1711 – 1693

XAG 倫敦白銀 - 銀價連日窄幅橫盤，醞釀調整壓力

倫敦白銀方面，在多日向上受制於 50 天平均線，至本周終見有較明顯的下跌，隨著 RSI 及隨機指數亦呈下行，預計銀價仍有進一步的下試壓力，較近支撐先看 25.30，近兩周銀價亦是於此區止跌回穩。另外，1 月 11 日低位 24.30 美元，1 月 18 日低位 24.17 美元，因此銀價後市若跌破此區支撐，可望銀價跌勢加劇，下一級關鍵看至 23.50 美元。阻力位回看 25.85 及 50 天平均線 26.40 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 8 日–18,455.77 噸

3 月 9 日–18,455.77 噸

3 月 10 日–18,426.89 噸

3 月 11 日–18,426.89 噸

3 月 12 日–18,426.89 噸

3 月 15 日–18,415.33 噸

3 月 16 日–18,415.33 噸

3 月 17 日–18,348.92 噸

3 月 18 日–18,348.92 噸

3 月 19 日–18,302.71 噸

3 月 22 日–18,221.86 噸

3 月 23 日–18,221.86 噸

3 月 24 日–18,120.79 噸

倫敦白銀 3 月 25 日

預測早段波幅：24.73– 25.25

阻力位：25.50 – 26.10 – 26.90

支持位：24.40 – 23.95 – 23.52

EUR 歐元 - 歐元窄幅橫盤多時，醞釀回挫風險

一項初步調查顯示，本月歐元區企業活動意外增長，但由於歐洲大部分地區遭遇了第三波冠狀病毒感染和新一輪封鎖，這一勢頭可能不會持續到 4 月。

美元周三觸及四個月高位，美元指數觸高至 92.61，因對歐洲第三波新冠疫情、美國可能加稅以及西方和中國之間緊張局勢升級的擔憂削弱了風險偏好。美國、歐盟、英國與加拿大周一以新疆問題為由，對中國官員實施制裁，這是拜登上任以來西方國家首度針對北京採取這類協同行動。北京方面隨即反擊，對歐盟採取懲罰性措施。美國財政部長耶倫周二對議員們表示，未來將需要增稅來支付基礎設施項目和其他公共投資。耶倫與美聯儲主席鮑威爾一道在眾議院金融服務委員會作證，鮑威爾重申，預期近期通脹上升將是暫時性的。這幫助壓低了美國公債收益率，指標 10 年期美債收益率周三於一周來首次跌破 1.6%，繼續從上周觸及的逾一年高點 1.7540% 回落。至於歐元兌美元則觸及四個月低位至 1.1820 水平下方，此前德國延長防疫封鎖措施，並敦促民眾在復活節假期待在家裡。

歐元兌美元走勢，匯價在過去兩周一直向上受制 1.20 關口，反觀下行則明顯在 200 天平均線獲見支撐故此，技術圖表見 RSI 及隨機指數仍然處於下行，初步估計歐元有著下試 200 天平均線目前位置 1.1860 的傾向，破位料將延展顯著的下滑。較大支持參考 250 天平均線 1.1685，關鍵為 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐暫會指向 1.15 關口。阻力繼續留意 1.20 關口，較大阻力將看至 1.2240 及 1.2350 水平。

歐元兌日圓走勢，圖表見 MACD 指標剛在上周下破訊號線，而匯價已連番失守 10 天平均線及 25 天平均線，以及延伸自 1 月的上升趨向線，預計歐元兌日圓在短期仍有進一步下行空間，甚至正釋出較顯著回吐壓力。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度在 128.40，50% 及 61.8% 的幅度分別在 127.75 及 127.10 水準。關鍵支撐參考 200 天平均線 125.10。阻力回看 130 關口，此前連續三個交易日未可闖過，結果引發周三的急挫，較大阻力參考 2018 年 9 月高位 133.12。

預估波幅：

阻力 1.2000 – 1.2240 – 1.2350

支持 1.1860 – 1.1685 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 美元升高，耶倫和鮑威爾表示對美國經濟有信心

美元周三小幅走高，因財長和美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席向國會表示他們對美國經濟有信心。美元指數盤中稍早觸及四個月高位，受避險資金支撐，儘管部分投資者擔心美國可能增稅。美國財政部長耶倫周三在國會作證時表示，美國的銀行看起來足夠健康，可以派發股息和回購股票，這一最新觀點反映出高級經濟官員對從經濟大流行中復甦愈發有信心。 美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾也參加了這場聽證會。他在回答一位參議員有關經濟前景的問題時表示：“最有可能的情況是，今年將是非常非常強勁的一年。然而，風險仍然存在，如新冠疫情在歐洲反彈和美國可能增稅。隨著 3 月初美國工廠活動回升，供應鏈受擾給製造商帶來成本壓力，通脹也可能抬頭。

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數正處下跌，在過去兩周匯價正受阻於 110 關口，因此需特別留意若短期匯價仍然未能突破，有機會美元兌日圓正醞釀回調壓力。較近支持先看 107.80；而自年初以來，匯價累計已錄得 660 多點的漲幅，若回吐 38.2% 的幅度為 106.75，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別達至 105.95 及 105.15 水準。至於向上除了關注 110 關口以外，較大阻力可參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。

預估波幅：

阻力 110.00* - 112.21 – 114.54

支持 107.80 – 106.75 – 105.95 – 105.15

GBP 英鎊 - 英鎊下試趨向線支撐，潛在回挫風險

英鎊兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數呈現雙頂下滑，而過去兩匯價先後受制於 1.40 關口，至上周四亦是闖關失敗而再度回落，故在屢試未果的情況下，需慎防英鎊兌美元正醞釀另一波下跌走勢。當前較近支持先看 50 天平均線 1.3810，此區同時為延伸自去年 11 月的上升趨向線，此前多日已見險守於此區上方，但至本周一又復探試此區支撐，故倘若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於向上除了留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3810* - 1.3640 - 1.3455

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回調壓力

美元兌瑞郎走勢，在過去一周多的時間出現小幅回調後，圖表見 RSI 及隨機指數剛自超賣區域出現回升，而且匯價近日雖然多番下探 250 天平均線支撐，但暫見亦可守穩，目前 250 天線處於 0.9220，若短線仍可守穩，料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目於 100 周平均線 0.9530 以至 0.98 水準。反之，倘若後市失守 250 天線，則調整走勢將為延續。以自年初以來的累計漲幅計算，38.2% 的回撤幅度為 0.9135，50% 及 61.8% 的幅度為 0.9065 及 0.8990 水平。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9220 – 0.9135 – 0.9065

AUD 澳元 - 風險偏好弱化，澳元呈下探傾向

澳元兌美元走勢，繼上周底未能闖過 0.80 關口後，上周澳元再度探高則止步於 0.7850 水準，兩個頂部對應 RSI 形成了初步的技術背馳，而 5 天平均線正再度下破 10 天平均線，示意澳元兌美元有機會正組織著新一浪下跌走勢。當前支持參考 0.7640 水準，此區為延伸自去年十二月的上升趨向線，倘若後市失守此區，料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算，50% 及 61.8% 的回調幅度分別為 0.7500 及 0.7380 水準。至於向上阻力預估在 25 天平均線 0.7775，較大阻力料為 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7850 – 0.8000*

支持 0.7640* - 0.7500 – 0.7380

NZD 紐元 - 樓市調控措施削弱升息預期，紐元開啟跌勢

紐元兌美元周二顯著下挫，由於紐西蘭政府開徵新稅以抑制房產投機，這些改革措施降低了政策收緊的預期。紐西蘭政府周二推出一系列降低樓市熱度措施，對樓市投資者徵收諸多新稅，並承諾增加供應。

技術圖表所見，在紐元下破 50 天平均線後，本周更跌破 100 天平均線以及 0.71 水準，本月初曾見三個交易日險守著，故失守此區後，料見紐元在短期沽壓加劇。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6720 水準。至於上方阻力回看 100 天平均線 0.7190，下一級看至 0.73 水準。

預估波幅：

阻力 0.7190 – 0.7300

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6720

CAD 加元 - 市場氣氛緊慎，美元續受追捧

美元兌加元走勢，隨著匯價近日反撲，RSI 及隨機指數續呈走高；而 macd 指標上破訊號線，料匯價仍有進一步反彈動力。當前較近阻力先會留意 50 天平均線 1.2655 水準，1.2750 亦為重要依據，由 2 月中旬至今，美元多次上揚亦止步於此區下方；進一步阻力料將看至 1.29 以至 1.30 這個重要關卡。下方支持回看 1.2450 及上周低位 1.2361 水準。

本週要聞：

IMF 預計今年加拿大經濟將反彈 4.4%

預估波幅：

阻力 1.2655 - 1.2900 – 1.3000

支持 1.2450 – 1.2361

CL 紐約期油 - 蘇伊士河擱淺阻擋航道，支撐油價回升

油價周三上漲，此前一艘集裝箱船在蘇伊士運河擱淺，市場人士擔心這一事件可能導致原油運輸受阻，提振油價在上周下跌後走高。美國原油擴大漲幅，之前美國庫存數據顯示煉油活動進一步反彈，表明美國煉油商大多已在 2 月侵襲德州的寒流後復工。國原油期貨收報每桶 61.18 美元，上漲 3.42 美元，漲幅 5.9%，周二下跌 6.2%。隨著石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友創紀錄減產，油價已從去年觸及的歷史低點回升。周二，這兩大指標合約均觸及 2 月份以來的最低水平。

圖表見受消息影響，油價扳回上日跌幅，但仍見受制 25 天平線 62.60 美元，下方 50 天平均線仍為關鍵於 59 美元，倘若後市跌破，料短線仍見沽壓。較大阻力料為 65 及 66.40 美元。支持位預估在 57.40 以及 54 美元。

預估波幅：

阻力 62.60 – 65.00 – 66.40

支持 59.00 - 57.40 – 54.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)