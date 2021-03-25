滙豐台灣挺再生能源 核准兩筆綠色工程保證函

綠色金融蔚為風潮，滙豐 (台灣) 銀行宣布，核准兩筆應用於再生能源領域且符合綠色原則的保證函 (Guarantee) 交易，協助台灣水下基礎供應商世紀鋼與海事工程業者宏華營造，參與台灣離岸風電場的開發。

滙豐台灣指出，兩筆保證函交易主要是針對離岸風電產業上下游本土供應廠商的貿易融資方案，以具體行動支持台灣綠色產業鏈發展，協助台灣離岸風電場達到國際規格的運作品質和最大化的營運效能。

滙豐台灣指出，對於世紀鋼與世紀離岸風電開立的履約保證函為期一年、金額達 2.4 億元，保證函內容針對哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 位於彰芳西島離岸風電場的 69 支水下基樁訂單，此舉將可協助加深台灣本土水下基樁業者與國際開發商的業務合作。

世紀鋼為台灣最早布局離岸風力發電產業，也是國內投入離岸風電水下基礎之唯一家純民營業者，世紀鋼已在去年完成沃旭旗下離岸風場 81 支水下基樁的生產，在台灣離岸風力發電供應鏈在地化發展過程中扮演相當關鍵的角色。

至於宏華營造與東方風能在彰芳西島離岸風場的警戒船隻服務，提供為期 32 個月、金額 7000 萬元的履約保證額度。

滙豐台灣指出，離岸風場成功建置的關鍵在於海事工程的順利進行，其中警戒警戒船隊可確保其他海上交通工具不會闖入危險的施工區域，不僅保障風場作業工程師的安全，更能夠維護海域工程與漁業環境的和諧。

宏華營造為國內歷史悠久之海事工程業者，擁有高規格的海事工程船隻及具豐富經驗的技術人員，本次保證函的開立除了能夠落實離岸風場的興建以及供應鏈本土化，並將確保風場施工過程的順利及未來正常運轉的妥善率。