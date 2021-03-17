蘋果發行綠色債券 投資創建1.2GW可再生能源

蘋果 (AAPL-US) 在週三 (17 日) 表示，將透過「綠色債券」所募集的 28 億美元，資助 17 個綠能相關專案，這些專案預期將產生 1.2GW 的可再生能源。

蘋果表示，這些專案將每年平均減少 921,000 公噸的碳排放，相當於減少近 200,000 輛汽車在道路上。

蘋果的綠色債券是一項固定收益證券，主要為可再生能源或低碳運輸等具有環境效益的專案籌集資金。蘋果計畫透過此筆資金，於 2030 年前在該公司龐大的製造業供應鏈中實現碳中和。自 2016 年以來，該公司已發行三檔綠色債券，共計 47 億美元。

蘋果環境政策副總裁 Lisa Jackson 表示：「我們都有責任竭盡全力來應對氣候變遷，我們從綠色債券獲得的 47 億美元，是我們重要的推動力。」

在蘋果 2020 年的綠色專案中，其中一項是位在丹麥的兩台陸上風力發電機組，據稱是丹麥最大的風力發電機。該公司表示，位在丹麥 Esbjerg 附近的 200 公尺高的發電機每年將為蘋果位於 Viborg 的數據中心提供 62GW 的電力，而剩餘的電力則將流向丹麥的電網。

另外，蘋果也表示，其他能源相關專案也包含位在美國內華達州里諾數據中心附近的一個 180 英畝太陽能發電站，該發電站與內華達州的其他項目共同產生 270 GW 的電力。此外，蘋果也與芝加哥附近的風力發電場簽訂了 112GW 的電力購買協議，以抵消該地區的電力消耗。