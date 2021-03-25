〈美股熱門股〉英特爾開高走低跌逾2% ASML應材齊揚 GameStop暴跌33%

英特爾翻黑下跌 2.27%

英特爾 (INTC-US) 週三股價開高走低，終場下跌 2.27%，不過盤後扭轉收盤下跌頹勢小漲 0.21%。該公司周三宣布進軍晶圓代工，對尬台積電意味濃厚，但分析師態度謹慎，美銀分析師表示無實際證據證明英特爾足以匹敵甚至能超越台積電的能力，晶圓代工增加的銷售恐導致毛利率與自由現金流量被稀釋，維持減碼（underperform）的投資建議評級。

美銀指出，儘管電腦與半導體產業有望交出雙位數成長，但英特爾是唯一預測今年銷售、毛利率與自由現金流下降的半導體廠商。

三星電子將在明年提前在 3 奈米製程採用 GAA 製程，接下來英特爾、台積電將在 2023 至 2024 年間跟進。分析師指出三星的舉動對台積電是負面影響，台積電 ADR (TSM-US) 重挫 5.16%。

艾司摩爾、應材喜迎代工商機 股價齊揚

隨英特爾宣布回歸晶圓代工，新廠將採用 EUV（極紫外光）微影設備，艾司摩爾 (ASML-US) 與應材 (AMAT-US) 迎來龐大商機，盤後股價分別勁揚 3.5%、4.06%。

艾司摩爾主要提供全球半導體產業的微影設備與相關服務，也是全球唯一能夠量產先進 EUV 半導體微影設備系統的供應商。應材是供應全球半導體、顯示器及相關產業的製造設備、服務和軟體，台積電、英特爾及三星都是重要客戶。

GameStop 重挫逾 33%

GameStop(GME-US) 周三收盤暴跌 33.79%，以每股 120.34 美元作收。GameStop 最新財報表現略低於市場預期，上季連關 232 家實體門市，營收連 9 季下滑，儘管線上銷售猛增 175%，仍不敵財報利空，股價重挫。

投資人也在評估 GameStop 發行新股的消息。自今年 1 月以來，這家先前獲得散戶投資人追捧的個股一直在評估是否在 2021 會計年度增加依市價 (ATM) 發行新股的規模，以及是否根據增加的 ATM 計畫出售股票的可能，加速轉型和營運所需的資金。